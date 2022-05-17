خبيرة إتيكيت توجه نصائح للشباب عند التقدم لخطبة فتاة.. «خلي حذاءك نضيف»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قالت نادين جاد، خبيرة الإتيكيت، إنه يجب الحصول على «دش»، يومي، وضرورة تغيير الملابس الداخلية بشكل يومي، إذا لم يكن مرتين وكذلك الشرابات، مؤكدة أن ذلك يجعل الشخص أكثر انتعاشا، مؤكدة أن الشخص يترك انطباع لدى الآخرين من خلال ملابسه ورائحته، والشباب عليهم الأخذ في الاعتبار ارتداء شرابات نظيفة، مشيرة إلى أن كل أم يجب أن توجد نظام وروتين لأبنائهم.

ضرورة قص الأظاهر كل أسبوع

وأضافت جاد خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية DMC، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أنه يجب قص الأظافر كل أسبوع مع وجود بقع في الملابس والحرص على أن تكون الملابس مكوية، وهذا الأمر لا يكلف كثيرا، متابعة: «لازم نعمل ولادنا إن مش الشياكة إنك تحط ريحة كتيرة لأن الشياكة أنك تكون مهندم وحريص على مظهرك بشكل عام ولو أنت معملتش كده هتبقى شخص مزعج في الشركة ولو بتشتغل في مكان ممكن سمعة المكان تبقى سيئة بسبب إن الملابس مش فيها روائح حلوة أو الأظافر مش مقصوصة».

ضرورة غسل الأسنان يوميا

وأشارت خبيرة الإتيكيت، إلى أن الشخص يجب أن يغسل أسنانه بمجرد الاستيقاظ من النوم، مبينة أن الشخص عندما يتقدم للزواج من فتاة يتابع أهلها ملابسه ونظافته، ودرجة نظافة الحذاء الذي يرتديه.