الامارات | السِمنة تهددك بـ 13 نوعاً من السرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن السِمنة تهددك بـ 13 نوعاً من السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترفع السمنة خطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى 13 نوعاً من السرطان، حسب أطباء في الجمعية الألمانية للسِمنة.

وأوضحت الجمعية أنه يتم تشخيص الإصابة بالسِمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم BMI أعلى من 30، بينما يتم تشخيص الإصابة بالبدانة إذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من 25.

وأضافت الجمعية أنه يمكن محاربة السمنة من خلال برنامج علاجي شامل يتألف من تعديل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والعلاج السلوكي. وفي الحالات الشديدة يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.

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