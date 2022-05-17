الامارات | 5 طرق ذكية تحسّن الإبداع المهني من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق ذكية تحسّن الإبداع المهني من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسبب جائحة «كورونا»، وما فرضته من أنماط جديدة رسّخت مكانتها في أماكن عدة حول العالم، بات العمل من المنازل خياراً متاحاً في مجالات عدة، وأدى ذلك إلى الانغماس في عادات مهنية تتناسب مع المستجدات.

إلا أنه، وللأسف، لم ينجح عدد كبير في التكيّف مع معطيات الواقع الجديد الذي أحدث لديهم نوعاً من الارتباك، وتسبب بالتالي في تراجع إنتاجيتهم، وأحياناً عجزهم عن أن يكونوا فاعلين مثلما كانوا في بيئة المكاتب، وهذا مربك نوعاً ما، لكن لحسن الحظ، قدمت دراسات مختصة في المجال مجموعة من الخطوات والنصائح البسيطة والفعالة لرفع مستويات الأداء للعاملين من المنازل.

للإطلاع على الـ 5 طرق، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news