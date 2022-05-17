الامارات | سويسرا تسهّل على المسافرين.. بتطبيق «الجولة الكبرى»

شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تسهّل على المسافرين.. بتطبيق «الجولة الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك القليل من الدول المنظمة على شاكلة سويسرا في ما يتعلق بإعطاء نظرة عامة عن أفضل المسارات التي يمكن سلكها لمشاهدة معالمها.

تأخذ ما تسمى بالجولة الكبرى في سويسرا (جراند تور أوف سويتزرلاند) المسافرين إلى 22 بحيرة وخمسة مسارات عبر منطقة الألب، و12 موقعاً مدرجة على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي على مسافة 1600 كيلومتر من السير وركوب الدراجات والقيادة والتلفريك.

وتُعرف سويسرا بوجود اللافتات والبنية التحتية الصديقين للسياح، وتعمل حالياً على تسهيل الحركة على المسافرين بتقديم تطبيق جديد خاص بالجولة الكبرى في سويسرا، المتوافر لهواتف «أندرويد» و«أي أو إس».

ويقسم التطبيق المجاني المسارات الموجودة عبر البلاد إلى مسارات عدة أسهل، وتبدأ في مناطق مثل بازل وزيورخ، بما في ذلك معالم مهمة، مثل شلالات الراين، وهي من أكبر الشلالات في أوروبا. ويمكن للمسافرين الأكثر طموحاً استخدام التطبيق ليرافقهم عبر جولة تستمر تسعة أيام كاملة، تأخذهم في جولة دائرية حول البلاد، تبدأ وتنتهي في زيورخ.

ولدى التطبيق نظام ملاحة داخلي خاص به، ويقدم أيضاً معلومات بشأن أفضل أماكن التصوير ومحطات الشحن القريبة للسيارات الكهربائية، وأماكن الإقامة في المساء.

وذكر مسؤولو السياحة السويسريون أن الجولة الكاملة تكلف ما يصل إلى 870 فرانكاً سويسرياً (880 دولاراً) بالإقامة، ولكن تذكر أن النقل والمطاعم يمكن أن يضيفا مبلغاً كبيراً لكلفة العطلة في سويسرا، حيث الأسعار هي بين الأعلى في أوروبا.

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