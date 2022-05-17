الامارات | «دكتور سترينج» في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دكتور سترينج» في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فيلم «دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس» تصدر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً إيرادات بلغت 61 مليون دولار. والفيلم بطولة بنديكت كامبرباتش وسوتشيل جوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي. واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «ذا باد جايز» (الأشرار) بالمركز الثاني بإيرادات بلغت 6.9 ملايين دولار.

كما احتفظ فيلم «سونيك ذا هيدجهوج 2» (القنفذ سونيك 2) بالمركز الثالث مسجلاً 4.5 ملايين دولار. والفيلم بطولة جيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير ومن إخراج جيف فولر.

وجاء فيلم الدراما والرعب الجديد «فايرستارتر» (مشعلة النار) في المركز الرابع بإيرادات بلغت 3.8 ملايين دولار. والفيلم بطولة زاك إيفرون وجلوريا ريوبن ومايكل جرايايايس ومن إخراج كيث توماس.

وجاء في المركز الخامس فيلم الخيال العلمي «إيفري ثينج إيفري وير أول أت وانس» (كل شيء في كل مكان في وقت واحد) بالمركز الخامس بإيرادات بلغت 3.3 ملايسن دولار. والفيلم بطولة ميشيل يوه وجوناثان كي كوان وجيني سلايت ومن إخراج دان كوان.

أما المراكز المتبقية فكانت من نصيب: «فانتاستيك بيستس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور» (2.4 مليون دولار)، و«ذي لوست سيتي» (1.7 مليون دولار)، و«ذي نورثمان» (1.7 مليون دولار)، و«فاميلي كامب» (1.4 كليون دولار)، و «ذي أنبيرابل ويت أوف ماسيف تالنت» (1.1 مليون دولار).

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