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الامارات | لطفلك المُصاب بالتهاب الجلد العصبي.. إرشادات لنوم هانئ

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بون ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الجمعية الألمانية للحساسية والأمراض الجلدية أن التهاب الجلد العصبي كثيراً ما يسلب النوم من أعين الأطفال المصابين به بسبب الحكة المزعجة، التي تعد أبرز أعراض هذا المرض الجلدي.

ونصحت بأنه يمكن التخفيف من حدة هذه الحكة، ومن ثم مساعدة الطفل المصاب على التمتع بنوم هانئ ومريح من خلال مراعاة ألا تكون درجة حرارة غرفة النوم مرتفعة خلال فصل الصيف، وكذلك ألا تكون ملابس النوم وغطاء السرير دافئة؛ لأن التعرق يتسبب في تهيج الجلد.

كما يمكن مواجهة نوبة الحكة المزعجة من خلال وضع كمادات باردة على موضع الحكة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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