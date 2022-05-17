الامارات | نيويورك تراجع متحف التاريخ الطبيعي مع السكان الأصليين

شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تراجع متحف التاريخ الطبيعي مع السكان الأصليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتعاون مع ممثلين من جماعات السكان الأصليين المختلفة من شمال غرب الولايات المتحدة وكندا، انتهى المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في نيويورك بالكامل من إعادة هيكلة غرف عرضه بشأن تاريخه.

وقال الأمين المشارك وممثل مجتمع ماسكيم للسكان الأصليين، مورجان جيراين، خلال نظرة معاينة قاعة الساحل الشمالي الغربي التي جددت، وفتحت في 13 الجاري «لم يحظَ السكان الأصليون والمتاحف قط بأفضل علاقة».

وأضاف «ولكن هنا قصة مختلفة بالكامل». وفتحت قاعة الساحل الشمالي الغربي أبوابها في 1899 وكانت أول قاعة عرض بالمتحف الشهير في سنترال بارك في نيويورك.

ويعرض المتحف أكثر من 1000 عمل، بينها ملابس ولوحات من القرون السابقة والزورق العظيم الذي يبلغ طوله 19 متراً.

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