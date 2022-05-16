باحثة في العلوم الإنسانية: هكذا يؤذي النرجسي الآخرين وشريكة حياته

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قالت بسنت ماهر، الباحثة في العلوم الإنسانية، إنه يجب التعامل مع الأشخاص المتكبرون أو أصحاب النفخة الكدابة بمبدأ معين، نظرا لأن هذا الشخص يكون دمه خفيف ولديه حضور، ويتحدث بلباقة كما يعمل على أن يظهر نفسه دائما، موضحة أنها جاءتها أحد الشخصيات التي سردت إعجاب شخص بها من هذه النوعية، ولكن اكتشفت أنه غير سوي، وهو مجرد كاذب ويعمل على التقليل منها.

صاحب النفخة الكذابة مؤذي للآخرين

وأضافت «ماهر» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية DMC، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن الشخص صاحب النفخة الكذابة يعمل على التحطيم في الطرف الآخر في العلاقة ولديه نرجسية عالية، مبينة أنه عندما صارحته بهذا قال لها إن الأمر غير صحيح وهي متوهمة، مؤكدة أن هذا الشخص يكون حريص على أن تكون شريكته معجبة به لدرجة كبيرة خاصة في ظل تقديم مراحل إبهار عالية.

تنوع النرجسية في الأشخاص

وأوضحت الباحثة في العلوم الإنسانية، أن هذا الشخص حريص على الحديث عن نفسه كثيرا ويتصرف هذا الشخص بتصرفات تؤذي شريكة حياته ويكون حريص على إخفاء عيوبه التي تكون مرعوبة، مبينة أن بعض الأشخاص يكون لديهم نرجسية مع شركاءهم في الحياة والبعض الآخر يكون نرجسي مع الجميع، مؤكدة أن هذا الشخص يكون به عيب واضح أمام الجميع، ولكن يكذب ولا يعترف به.