من هي ابنة إبراهيم تاتلس التي تصدرت حديث السوشيال ميديا؟.. «خلت أبوها يبكي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فيديو غنائي تداول بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، لفتاة تركية تغني أمام المطرب إبراهيم تاتلس، حتى أوصلته حد البكاء أمام الجمهور، خلال تواجدهما معًا في برنامج «Ibo Show»، وانتشر المقطع الغنائي بشكل كبير في الوطن بأكمله حتى تصدر تريند محركات البحث حتى وقتنا الحالي.

من هي صاحبة المقطع التركي المشهور؟

وحقق الفيديو ملايين من المشاهدات عبر المواقع الالكترونية المختلفة، ما دفع الكثيرون للبحث لمعرفة معلومات عن الفتاة التي تظهر مع المطرب إبراهيم تاتلس، لذا يعرض «هن» أهم المعلومات خلال السطور التالية:

- ابنة المطرب التركي إبراهيم تاتلس.

- تدعى «ديلان».

- شاركت والدها غناء أغنية أرامام الشهيرة له، والتي حققت نجاحًا كبيرًا من جديد هذا العام، خاصة أنه طرح الكليب الغنائي العام الماضي وحقق ملايين المشاهدات أيضًا.

- تهوى الغناء، وتعمل في نفس مجال والدها.

- تحرص على عيش حياة هادئة بعيدًا عن الاختلاط.

- لا تهوى التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا» بشكل عام.

- تحرص على وضع خصوصية على حياتها الشخصية، ولا تظهرها للمجال الإعلامي.

- تبلغ من العمر 30 عامًا.

- هي ابنة المطرب إبراهيم تاتلس من زوجته التي جمعته بها قصة حب طويلة، حتى تزوج بها سرًا وأنجب ديلان، واعترف بابنته في عام 2013، كانت تبلغ من العمر 21 عامًا.

- تتميز بصوتها الغنائي الجميل الذي يهواه ملايين من الجمهور.

- لها العديد من الأغنيات في المجتمع التركي.

معلومات عن إبراهيم تاتلس

- يعتبر من أكبر المطربين الغنائيين في المجتمع التركي، كما يتابعه الكثيرون في الوطن العربي، قدم حوالي 42 ألبومًا غنائيًا حتى الآن.

- لا يقتصر عمله على المجال الغنائي فقط، إذ يعتبر من أهم رجال الأعمال في مجالات السباحة، المطاعم، والعقارات.

- - مغني وممثل ومؤلف تركي.