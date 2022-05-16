لأول مرة في مصر.. عرض أزياء تحت الماء لمدة 45 دقيقة: «مصممته نزلت من غير أدوات الغطس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت أماني يحيى، صاحبة أول عرض أزياء مصري تحت الماء، إنها تغطس في البحر الأحمر منذ فترة لذا حرصت على إقامة عرض أزياء تحت الماء للفت انتباه الأشخاص ومشاهدة الكنوز الموجودة تحت الماء في مصر، في ظل دمجها أكثر هوايتين تحبهم.

كيف بدأت الفكرة

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأحد، على فضائية DMC، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن مصر بها مناظر مبهرة في البحر الأحمر وتحرص على عرضها أمام العالم، مبينا أن المصور كان يعمل معها في الغطس، وأراد أن يعكس صورة جديدة لعرض أزياء مبتكر يلفت انبتاه الأشخاص.

الشخص الذي نزل للعرض

وأوضحت صاحبة أول عرض أزياء مصري تحت الماء، أنها عرضت على صديقتها منى أن تعرض الأزياء تحت الماء لأنها الأكثر قدرة على الغطس وعرض الأزياء ونزلت دون أي أدوات غطس وكان على عمق 4 مترا وكانت تصعد بعد كل فترة، وحرصت على أن تدرب لمدة يومين قبل تنفيذ هذا الأمر، موضحة أنها حرصت على اختيار فساتين وتصميمات يمكن أن تجذب الجمهور.

اختيار خامات معينة

وتابعت صاحبة أول عرض أزياء مصري تحت الماء: «أنا اخترت خامات شيفون عشان هتشرب مياه وممكن تعيق حركة عارضة الأزياء ومقدرتش أحط أي معادن أو ستارتس أو حاجات تقيلة وكانت مقيدة أيو بتصميمات معينة عشان تقدر المصممة تفضل تطلع وتنزل كل شوية عشان النفس، كان المصور زميلنا هو بس اللي نزل بعدة كاملة عشان يصور بحرية وتواصل مع مصممة الأزياء بالإشارات، أول فستان فضلنا 45 دقيقة تحت الأرض، وحاولت اختيار ألوان تكون مبهرة تحت المياه».