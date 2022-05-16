الامارات | مصر.. اندلاع حريق في منزل إعلامية شهيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. اندلاع حريق في منزل إعلامية شهيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إعلامية مصرية شهيرة عن تعرض منزلها لحريق مفاجئ بسبب خزين الثوم، موضحة أنها لم تكن تتوقع أن الثوم سيتسبب في حرق منزلها.

ونشرت هبة الأباصيري، صورة لشرفة المطبخ بمنزلها، بعد الحريق وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "الحمد لله اللطيف الستار.. اتفاجئنا بمنظر حريق ونار طايرة ماسكة في شباك المطبخ والحائط من بره ومواسير المياه! لا في أثر لعقب سيجارة أترمى ولا في أي حد أصلًا دخل المكان ده، ولا في أي منفذ حتى لجيران يرموا في المكان ده أي حاجة ولا الجو حر نار للدرجة دي".

وتابعت هبة الأباصيري: "النار طالعة من جوا صندوق كرتون فيه خزين التوم! ودي أول مرة في حياتي أصلًا أخزن توم! الله يسامح الست (ز) اللي بتساعدني هي اللي اقنعتني أخزن توم (نفس الست الطيبة اللي قالتلي وأنا عندي كورونا أحطلك نعناع على الشاي ليه، ما خسارة طالما أنتي كده كده مش هتستطعمي)".

وأضافت هبة الأباصيري ممازحة: "أنا لسه فاكراهالك يا (ز) بس مسامحاكي.. اللهم لك الحمد يا لطيف يا ستار.. راضية جدًا جدًا جدًا يا ربي".

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