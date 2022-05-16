للرجال.. التعرض لهذا الأمر في الصيف يهدد حياتكم ويعرضكم للوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت دراسة جديدة، أن هناك أمر يهدد حياة الرجال في الصيف، وهو أن الرجال في أوائل الستينيات من العمر أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مثل الموت في ليلة صيفية دافئة.

ووفقا لموقع timesofindia، فإن ارتفاع درجة مئوية واحدة في اختبار SAT الصيفي الليلي مرتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 3.1٪ بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 64 عامًا، ولكن ليس الرجال الأكبر سنًا أو النساء من الفئات العمرية.

وتابعت الدراسة القائمة على السكان، والتي تحلل متسلسل زمني شهري (يونيو - يوليو ، 2001-2015) يتم إجراؤه على وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية الخاصة بالجنس في إنجلترا وويلز للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60-64 و 65-69 عامًا، أن السكان في منتصف العمر إلى كبار السن هم بشكل عام أكثر عرضة لنضوب الحجم داخل الأوعية الدموية عند تعرضهم للحرارة، مع ما يترتب على ذلك من انخفاض ضغط الدم، وكثرة الصفيحات، وفرط شحميات الدم، وقد يؤدي سوء التكيف هذا الذي يتفاقم غالبًا بسبب السلوك غير المستقر والنوم المتقطع أو غير الكافي، إلى جعل الرجال أكثر عرضة من النساء لأحداث الأمراض القلبية الوعائية عند تعرضهن لمتوسط درجات حرارة الهواء السطحية المرتفعة بشكل غير طبيعي في الصيف.

الباحثون في الدراسة درسوا بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية حول ما يقرب من 40 ألف حالة وفاة تُعزى إلى أمراض مرتبطة بالقلب لشهري يونيو ويوليو من كل عام بين عامي 2001 و 2015 في إنجلترا وويلز لأن موجات الحرارة تكون أكثر كثافة في هذه المناطق خلال هذه الأشهر، حيث تحصد أمراض القلب والأوعية الدموية ما يقرب من 18 مليون شخص كل عام.

ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يموت 17.9 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويشكل هذا 32 ٪ من جميع الوفيات، تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية أمراض القلب التاجية وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض القلب الروماتيزمية وحالات أخرى، حوالي ثلث الوفيات التي تحدث بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية تحدث قبل الأوان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا.

وتكشف الدراسة: "في حين أن ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وزيادة الوزن والسمنة هي عوامل الخطر الرئيسية للمرض، فإن استهلاك التبغ، وإدمان الكحول، وتناول المزيد من الملح هي عوامل قليلة تساهم في زيادة المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وبالنسبة إلى أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية، ترتبط الأعراض الأكثر شيوعًا بالتنفس والصدر ونبض القلب والإرهاق، وأثناء النوبة القلبية، يعاني الشخص من تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصةً في جانب واحد من الجسم، والارتباك، والدوخة و / أو فقدان التوازن أو التنسيق والصداع الشديد دون سبب معروف.

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