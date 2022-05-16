"بيعقد في الحمام أكتر من الست".. اختلافات توضح الفرق بين الرجل والمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

قد يعتقد البعض أن هناك الكثير من الاختلافات بين الرجل والمرأة، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فهما متشابهان كثيراً.

ولكن هناك بعض الفروق البسيطة، نعرضها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

- يقضي الرجال وقتًا أطول في الحمام

هناك الكثير من الشائعات على أن الرجال تقضي وقتاً كثير في الحمام، ولكن يقول أحد الخبراء إنه يبدو أن الرجال يفعلون ذلك لأنهم يبحثون عن هروب من مشاكل الحياة في الحمام، إنهم يقرأون، ويتصفحون الإنترنت، ويستمتعون أيضا بالصمت في مكان آمن إلى حد ما.

- الرجال لديهم فك وأسنان أكبر من النساء

أكدت الدراسات أن الرجال أسنانهم العلوية والسفلية أكبر من النساء، لذلك يمكن للمرء أن يفرق بين الجنسين حتى لو كانت الفكين هي الأجزاء الوحيدة المتبقية من الشخص.

- اختلاف في الأصابع

بالنسبة للنساء، يكون السبابة بنفس طول إصبع البنصر تقريبًا، عندما تنظر إلى يديك، هناك سيناريوهان مختلفان يمكنك رؤيتهما هناك، إصبعك البنصر أطول من السبابة، أو هم تقريبا نفس الطول.

والسبب يرجع هنا، هو اختلاف أن هرمون الإستروجين والتستوستيرون من الأشياء التي تتحكم في الجينات، والتي بدورها تحدد طول الإصبع.

- الرجال تنمو رموشهم أطول

وهنا السبب هو مستوى هرمون التستوستيرون لديهم، وهذا الهرمون مسؤول عن نمو جميع أنواع شعر الجسم، فهو لا يجعل الشعر طويلًا فحسب، بل يساعد أيضًا في ظهوره أكثر كثافة وامتلاءً.

ثانيًا، الرجال لديهم عيون أصغر، تشكل العيون الأصغر والشعر الأكثر سمكًا تركيبة ذهبية ينتج عنه رموش أكثر جمالًا وجاذبية.

- تقع النساء في الحب بشكل أبطأ من الرجال

عادة ما تقع النساء في الحب بشكل أبطأ بكثير من الرجال، وذلك بناء على الدراسات العلمية، يقولون إن أكثر من 25٪ من الرجال وقعوا في الحب بين المقابلة الأولى والرابعة، بينما وصلت 15٪ فقط من النساء إلى نفس النتيجة.

- النساء تحلم بالكوابيس أكثر من الرجال

أكدت الدراسات أن النساء تتعرض للكوابيس أكثر من الرجال، ويمكن تقسيم أحلام النساء إلى 3 مجموعات رئيسية، مطاردة أو تهديد حياتهن، أو فقدان أحد الأحباء، أو الأحلام المشوشة.



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