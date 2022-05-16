اشرب ماء الزعتر على الريق وراقب ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعتبر الزعتر من الأعشاب المهمة والمشهورة، وذلك بفضل خصائصه المفيدة لصحة الأنسان، فهو مليء بمضادات الأكسدة والعناصر المهمة، ما يجعله علاجا فعالا للكثير من المشكلات الصحية، وخاصة عندما تشرب مائه، إذ يمكن لجسمك أن يحصل على الفوائد التالية:

-يعالج الغازات

يساعد في تعزيز الهضم وتخفيف مشاكل الانتفاخ والغازات بالمعدة، فالزيوت الطيارة في الزعتر تساعد على الحد من تكون الغازات والريح في البطن، وفق ما أورد موقع "healtline" المعني بالصحة.

-يمدك بالطاقة

يعتبر الزعتر مصدرًا غنيًا بفيتاميني C وA والنحاس والألياف والحديد والمنجنيز والتي لها فوائد صحية رائعة، من أي وقت مضى تشعر بالتعب أو الكسل، فقط أضف الزعتر إلى نظامك الغذائي، وستتغير حياتك.

-للبرد والسعال

يساعد في تخفيف حدة البرد والسعال، فيقول المركز الطبي لجامعة ميرلاند الأمريكية أن فوائد شاي الزعتر تشمل المساهمة في علاج التهاب الشعب الهوائية وتخفيف حدة السعال.

-تقوية العظام

يمكن أن يكون مفيداً وذو منافع جيدة للعظام وتقويتها، فهو غني بفيتامين ك والكالسيوم والمانجنيز وهي عوامل جميعها تؤدي إلى زيادة صحة العظام. وهذه المواد هي مركبات أساسية تساعد في بناء ونمو العظام وتقليل مخاطر الأمراض العظمية.

-يقلل من خطر الإصابة بالأنيميا

معلقتان صغيرتان من الزعتر المجفف وهي الكمية التي يمكن أن تصنع كوباً من ماء الزعتر تحتويان على 3.56 ملي جرام حديد أو نحو 20% من الاحتياج اليومي من الحديد.

ومن فوائد أيضاً هو أنه مصدر ممتاز لفيتامين (ك) وهو مركب هام لتخثر وتجلط الدم طبيعياً. ويقدم كوب من ماء الزعتر حوالي 60% من الاحتياج اليومي من فيتامين (ك).

-تخلصك من الالتهابات البكتيرية

نظرًا لخصائص الزعتر المضادة للبكتيريا، فقد وجد أنها فعالة في العديد من السلالات البكتيرية التي تسبب مضاعفات صحية خطيرة لدى البشر

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