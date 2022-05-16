عيد ميلاد نانسي عجرم في الشارع بوجه أسمر وملامح غريبة.. «هي أو مش هي؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلادها الـ39 بطريقتها الخاصة، إذ قررت خوض تجربة جديدة مع جمهورها في الشارع، والتقرب إليهم، وحرصت على إخفاء ملامحها وتغييرها إلى حد كبير، حتى تضع الجمهور في حيرة ويتسائلوا معًا «هي ولا مش هي».

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها

وكان عيد ميلاد نانسي عجرم الـ39 مختلف إلى حد كبير عن الاحتفالات السابقة، إذ شاركت الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت وهي تضع مكياجًا مختلفًا عن ما عودتنا عليه، بالإضافة إلى ارتداء باروكة تختلف عن لون شعرها الأصلي، وحاولت إخفاء ملامحها الأصلية مع الحفاظ على الظهور بملامح جميلة.

وأرفقت المطربة نانسي عجرم تعليقًا على فيديو عيد ميلادها، قائلة: «الاحتفال بعيد ميلادي بطريقة خاصة.. هي ولا مش هي»، ونال الفيديو إعجاب الكثيرون من متابعيها وجمهورها، إذ حصد الفيديو آلاف من تعليقات التهنئة عقب نشره مباشرًة.

وكان من بين التعليقات فرحة الجمهور بالفكرة المميزة التي خاضتها الفنانة نانسي عجرم وكان من أبرزها: «قوية الفكرة علطول مميزة.. كل سنة وأنت ملكة الفن والنجومية والقلوب»، وآخر «اللوك عليكي وأنت متنكرة تحفة.. افضلي كده دايمًا»

عيد ميلاد نانسي عجرم

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على تهنئة الفنانة نانسي عجرم ومشاركتها الاحتفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكان من أبز الفنانين وليد سلميان الملحن إذ نشر عبر صفحته الرسمية على موقع نشر التغريدات القصيرة «تويتر»: «كل سنة وانتي دايمًا طيبة ونجمة الوطن العربي كله اللي بتسعدنا ودائمًا نبقى متفائلين واحنا بنستمتع بفنك الراقي يا أحلا نانسي في الدنيا».

نانسي عجرم على «إنستجرام»

وتحرص المطربة نانسي عجرم على مشاركة جمهورها لحظاتها السعيدة من وقت إلى آخر، حيث نشرت مؤخرًا آخر جلسة تصوير لها وهي ترتدي جاكت طويل من اللون الهافان الخاطف للأنظار، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتفاعلين على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وتحظى نانسي عجرم بعدد يتعدى الـ32 مليون متابعًا على حسابها الشخصي على «إنستجرام».