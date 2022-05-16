احذروا منهن.. 5 أبراج للبنات «الفلوس عندها رقم 1 وهتختارك على أساسه»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

المال يحبه الكثيرين وهو شئ هام وضروري لقضاء العديد من المصالح وشراء مختلف المنتجات، ولكن يتحول المال بالنسبة لبعض الفتيات من مجرد وسيلة وغاية للحصول على ما يريده الأشخاص إلى عشق لها بشكل كبير.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، أبراج البنات التي تعشق الأموال ومن الأمور الهامة في حياتها وربما رقم واحد، كما أن بعضهن تبحث عن شريك الحياة يكون ماديا جيد جدا.

برج الثور

صاحبة برج الثور، تحب الأموال جدا وهي شخصية واقعية لا تحب أن تعيش في وهم أو في الخيال، والمال بالنسبة لها يمثل الاستقرار والأمان موضحة خبيرة الأبراج: «هما مش ماديين اد ما الفلوس بتمثل الإحساس بالأمان».

وتفضل صاحبة برج الثور الزواج من رجل ماديا جيدا حتى يمثل لها الأمان بحسب وصف عبير فؤاد.

برج السرطان

صاحبة برج السرطان من الأشخاص الذين يحبون الأموال وخاصة أنها شخصية بطبعها تتصف بالقلق وفقدان المحيطين بها أو السند لها قائلة عبير: «بيحبوا الفلوس برده لأنها بتمثلهم الأمان وبيحبوا يعيشوا حياة مرتاحة».

كما أن فتاة برج السرطان تتميز بأنها عاطفية بشكل أكثر لذا في حال كان معها أموال فلا تبالي من الارتباط بشخص ليس غني: «لكن لو مش عندها فلوس هدور على حد عنده فلوس»، وفقا لوصف خبيرة الأبراج.

برج القوس

صاحبة برج القوس شخصية طموحة وتعمل من أجل الأموال، وتحب الزواج من شخص طموح من أجل التوسع وحياة الرغد: «بتدور على حد مش شرط يكون عنده فلوس بس طموح في النهاية هيجيب فلوس».

برج الأسد

صاحبة برج الأسد تحب الأموال ولديها إحساس أنها ملكة ولابد أن تعيش مثل الملوك موضحة خبيرة الأبراج: «وعايزة حد يوفر لها الحياة المرفهة ولو مش بتلاقي ده بتبقى عايشة تعيسة»

برج الجدي

صاحبة برج الجدي شخصية طموحة وتتحمل المسؤولية جدا واقعية، والأموال بالنسبة لها مهمة حتى تعيش حياة مناسبة: «وعندها حب تملك ومش شرط تعتمد أنها تجوز راجل يجبلها ده تحب تعتمد على نفسها».