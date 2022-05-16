الفرق بين أعراض الحمل المبكر والدورة الشهرية.. «خليكي ناصحة واهتمي بصحتك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

بعد أن تزف الفتيات إلى عش الزوجية، يأملن في استكمال أحلامهن مع شريك حياتهن، ويحلمن بطفل يملأ عليهن حياتهن، وينتاب منهن القلق دائمًا ويتطلعن إلى التأكد من العلامات التي تظهر عليهن والتي تختلط عادة مع أعراض الدورة الشهرية، لذا نوضح خلال الموضوع الآتي أعراض الحمل المبكر.

علامات الحمل المبكر

عندما تلاحظين وجود دم خفيف أو سقوط بعض نقاط الدم الطفيفة لمدة أيام، يمكن التفريق بينها وبين دم الحيض بسهولة نظرًا للون الخفيف الذي تتواجد به، فإنها علامة من أعراض الحمل المبكر، والتي تعني ثبات الجنين في سمك جدار الرحم، وذلك وفقًا لموقع «mother being»، الذي يخص كل شؤون الحمل، الإنجاب، والأمومة.

التبول بكثرة

تعتبر الروائح النفاذة للبول من علامات الحمل المبكر، إذ تتعرض الفتيات والسيدات إلى الحاجة المستمرة إلى دخول المرحاض من وقت إلى آخر رغبًة منهن في التبول، ولا يستطعن التغلب على المشكلة وذلك بسبب السوائل الكثيرة الموجودة في الجسم، مما يؤدي إلى ملء المثانة باستمرار، لأن الكلى تعمل بشكل دوري.

الإصابة بالإمساك وآلام حادة في البطن

خلال الفترة الأولى من الحل، تتغير حالة البطن بعد أن كانت في استرخاء ولكن بعد التغيرات الهرمونية تصاب السيدات بالإمساك، بالإضافة إلى وجود صعوبة في هضم الأطعمة.

ارتفاع في درجات حراراة الجسم

تعاني الكثير من السيدات من ارتفاع درجة حرارة أجسامهن خلال مراحل الحمل المبكر، فضلا عن معانتهن المفرطة من التعرق، ويرجع ذلك بسبب نشاط الغدة الدرقية التي تعمل وفقًا لهرمون الحمل.

غثيان وقيء

تشعر الكثير من السيدات بالضيق عن شم بعض الروائح للأطعمة والعطور، مما يدفعهن إلى القيء، بالإضافة إلى اصابتهن بآلام في المعدة.

الشهية المفتوحة

تنجذب السيدات لبعض الأطعمة وتأكلها بشكل كبير، وعلى النظير تكره تناول أطعمة أخرى وتشمئز منها مجرد رؤيتها.

التعب والإرهاق

يعتبر الإرهاق والتعب من علامات الدورة الشهرية، والحمل المبكر أيضًا، ولكن تكون أكثر حدًة خلال فترة الحمل، إذ تكون آلالام في المفاصل والعظام، بالإضافة إلى الإحساس بالدوخة والإعياء، وذلك بسبب ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون في الجسم.

نصائح للسيدات عند الحمل المبكر

يقدم «هن» أيضا مجموعة من النصائح التي يلزم عليك اتباعها خلال فترة الحمل، والتي تتمثل فيما يلي:

- اهتمي بتناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسمك وطفلك.

- يفضل الابتعاد عن مشروبات الكافيين بجميع أنواعها.

- البعد عن أداء التمارين الرياضية الصعبة، أو عمل مهام شاقة في المنزل خاصًة في بداية الحمل.

- راجعي مع طبيب متخصص وافحص حالتك الصحية، وحالة الجنين من وقت إلى آخر.

- احرصي على تناول السوائل، والماء بشكل مستمر على مدار اليوم.

- ابتعد عن التواجد في أماكن تسبب لك الضغط النفسي وتؤثر على حملك.