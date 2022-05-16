لو هتستخدمي الأسانسير اعرفي إتيكيت الركوب.. «متبصيش في المرايا ونفذي7 تعليمات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استخدام المصعد من الأمور الأساسية في الحياة اليومية، سواء في العقارات السكنية أو مؤسسات العمل أو المحال التجارية أو غيرهم من الأماكن، وهناك بعض التصرفات التي يفعلها الشخص خلال استقلاله الأسانسير وتكون مزعجة للمحيطين به.

وتقدم إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت الطرق الصحيحة في التعامل مع استخدام المصعد، حتى لا يتعرض الشخص لموقف محرج أو مزعج له.

إتيكيت استخدام الأسانسير

- عند استخدام السيدات للمصاعد، فيجب الحرص والتركيز على الحصول على مساحة كافية لها داخل الأسانسير ويمكن استعمال حقيبتها على أنها حاجز حتى لا يستطع أي شخص الاقتراب منها.

- النظر في مرآة الأسانسير أمر يمكن فعله في حال كان الشخص بمفرده أو مع عائلته، غير ذلك لا يمكن عمل هذا التصرف مع أشخاص أخرى.

- في حال استخدام المصعد بالعقارات السكنية فلابد التركيز على عدم استقلال الأسانسير مع أشخاص لا تعرفهم، بحسب إيمان عفيفي.

- ربما يتعرض الشخص لحالة تطفل من طرف آخر لا يعرفه، أي في حال استقلاله المصعد دون رغبتك يمكنك حينها الخروج منه والانتظار مرة خرى الأساسنير للركوب فيه.

- ممنوع تماما خلال استخدام المصعد تناول به أي أطعمة أو مشروبات أو التدخين لأنها أمر غير مسموح به، وفقا لوصف خبيرة الإتيكيت.

- يفضل في المحال التجارية أو المولات كما يطلق عليها، استخدام السلم الكهربائي بدلا من المصعد لتجنب الازدحام والتلاصق مع المحيطين بك.

- عند الدخول إلى المصعد يجب تحية الركاب المحيطين بك حيث إن ذلك يعتبر من الإتيكيت، بحسب إيمان عفيفي.

- يجب عدم استقلال المصعد في حال كان مزدحم بالأشخاص، فمن المفترض الانتظار الأسانسير مرة أخرى.