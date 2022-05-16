الامارات | اكتشاف 4 إصابات جديدة بجدري القرود في إنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 4 إصابات جديدة بجدري القرود في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات الصحية، اليوم الاثنين، إنه تم اكتشاف أربع حالات أخرى لمرض جدري القرود الفيروسي النادر في إنجلترا.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن التحقيقات جارية للكشف عن وجود رابط بين الحالات الأربع الأخيرة.

وجدري القرود مرض فيروسي نادر يشبه مرض الجدري الذي يصيب البشر. وتم إعلان القضاء عليه عام 1980. ورغم أن أعراضه أخف كثيرا من أعراض الجدري إذ يشفى معظم المصابين في غضون بضعة أسابيع، فإنه قد يكون مميتا في حالات نادرة.

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