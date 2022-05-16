لماذا تترك المجوهرات المقلدة علامات باللون الأخضر على بشرتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بعد ارتداء الخاتم أو القلادة أو الأقراط أو الأسورة طوال اليوم، يتحول لون بشرتك إلى اللون الأخضر، لكن هل تساءلت ما سر هذه البقع ذات اللون الأخضر، وكيف يمكن منع حدوث ذلك؟.. هذا ما نوضحه وفقاً لما ورد في موقع "reader's digest".

1. غالبًا ما يكون السبب الاول هو النحاس، عندما تُصنع المجوهرات من هذا المعدن، فإنها يمكن أن تتفاعل مع العرق والمنتجات الأخرى على بشرتك، وعندما يتأكسد النحاس، فإنه يمر عبر تفاعلات كيميائية تخلق لوناً أخضر على المجوهرات، والذي ينتقل بعد ذلك إلى الجلد.

2. النحاس ليس دائمًا المعدن المخطئ، يجب أن تكون حريصًا مع أي مجوهرات أزياء ليست من الذهب الخالص أو البلاتين، حيث لا يتم دائمًا تحديد المعادن الموجودة في السبائك، لذا يجب أن يسأل كثير من الأشخاص على وجه التحديد عن النيكل وكذلك النحاس، لأن حساسية الجلد تجاه النيكل شائعة.

3. هناك فرصة جيدة للعناصر المصنوعة من الذهب والفضة الإسترليني معروف أنها تغير لونها، لأنها نادرًا ما تُصنع من الذهب الخالص أو الفضة النقية.

- هل الجلد الأخضر يختفي؟

نعم، الجلد الأخضر من المجوهرات يختفي، قد يخلط بعض الأشخاص بين هذا الإحساس وجلدهم بسبب حساسية النحاس، ولكن هذا ليس هو الحال، من المهم أن نلاحظ أن هذا تفاعل أكسدة، وليس تفاعل جلدي، إنها بقايا مادية متبقية على بشرتك، يمكن محوها، ولكن يمكن أن تكون عنيدة في بعض الأحيان.

طالما أنك تتعرق وهو أمر لا مفر منه، فمن المحتمل أن تتفاعل بشرتك مع النحاس في مجوهراتك، وعلى الرغم من ذلك، هناك دائمًا استثناءات، إذا كنت تعاني من إحساس بالحكة أو طفح جلدي بعد ارتداء المجوهرات النحاسية، فقد يكون ذلك علامة على وجود حساسية.

- كيف يمكنني منع مجوهراتي من تحويل بشرتي إلى اللون الأخضر؟

لا يزال بإمكانك ارتداء مجوهراتك النحاسية دون أن يكون لديك جلد أخضر كأثر جانبي، فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في منع المجوهرات من تحويل بشرتك إلى اللون الأخضر:

1. طلاء جزء المجوهرات الذي يلامس بشرتك بطبقة من طلاء الأظافر الشفاف بحيث يكون هناك نوع من الحاجز بين المجوهرات وجلدك.

2. تنظيف مجوهراتك بانتظام، لإزالة اللوشن والعرق والأوساخ الزائدة.

3. تخزين مجوهراتك في بيئة جافة.

4. الحفاظ على بشرتك جافة عند ارتداء المجوهرات.

5. تجنبي ارتداء المجوهرات في الأيام الحارة، حيث تزداد احتمالية تعرقك.

6. خلع المجوهرات عند السباحة والتنظيف.

7. اشترِ المجوهرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاتين، أو المجوهرات المصنوعة من المعادن الثمينة مثل الفضة الإسترليني أو الذهب الخالص.

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