"ظبط شكل بيتك".. ما يجب فعله وما ينبغي تجنبه في ديكور المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يمثل المطبخ أحد أهم العناصر التي تجلب الوفرة إلى المنزل، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن يتم وضعه بشكل صحيح في المنزل، فيما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها إذا كنت ترغب في جذب الوفرة في المنزل، وفقا لموقع timesofindia.

المنطقة اليمنى من المطبخ

المنطقة الصحيحة للمطبخ هي المنطقة الجنوبية الشرقية من المنزل، من المهم أيضًا الانتباه إلى الموضع الصحيح داخل المطبخ.

موقع نطاق الطهي

يجب وضع نطاق الطهي بطريقة تجعل المرء يواجه الشرق أثناء الطهي، إذا كانت هناك نافذة على الشرق، فإنها تجلب الطاقات المناسبة إلى المطبخ مع شمس الصباح.

وضع الأجهزة الإلكترونية

معدات الحريق الأخرى مثل الميكروويف والأدوات الأخرى، مثل مطحنة الخلاط يمكن أن تكون باتجاه الجنوب الشرقي من المطبخ، وهذا يضمن منطقة جنوب شرقية متوازنة بشكل جيد.

جهاز تنقية المياه

من الأفضل وضع جهاز تنقية المياه في الشمال الشرقي ويمكن أن يأتي الحوض بين الشمال والشمال الغربي، لا ينبغي أن يكون الحوض والموقد بجوار بعضهما البعض أو عكس بعضهما البعض تمامًا.

تخزين الأواني

يجب وضع التخزين الثقيل مثل الأواني الثقيلة في الغرب أو الجنوب الغربي ويمكن تخزين الطعام في شرق المطبخ.

أين تحفظ الثلاجة

الثلاجة هي الأنسب في المنطقة الشمالية الغربية من المطبخ أو حتى في الشمال الغربي من المنزل.

لون حوائط المطبخ

ابتعد عن اللون الأحمر المفرط، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الطاقة النارية في المطبخ، لا يعد الأسود والرمادي لونًا مثاليًا للمطبخ مرة أخرى، أفضل ألوان المطبخ هي ألوان الباستيل - العاجي والبيج والأصفر الليموني والأخضر الباستيل.

بعض الأمور المتنوعة التي يجب القيام بها وما يجب تجنبه

تأكد من أن المطبخ ليس أعلى أو أسفل المرحاض.

لا تعرض السكاكين والمقصات، احتفظ بها دائمًا في الدرج.

أثناء تصميم المطبخ، تأكد من عدم وصول ظهرك إلى الباب أثناء الطهي.

لا يجب وضع الأرز والدقيق في البرطمانات البلاستيكية، ضعها دائمًا في حاويات معدنية.

يجب إزالة أي شيء مكسور أو ليس في حالة صالحة للعمل من المطبخ.

يجب أيضًا التخلص من جميع المواد الغذائية التي تجاوزت فترة انتهاء صلاحيتها لأنها يمكن أن تتسبب في تدهور صحة الأسرة.

يجب تنظيف المطبخ جيدًا كل بضعة أسابيع للتخلص من أي شيء يناسب الوصف أعلاه.

لا تضع أبدا مرآة في المطبخ.

وأخيرًا، لا تنام في وجود أواني غير نظيفة في الحوض.

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