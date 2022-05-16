كيف كانت الحياة على الأرض قبل الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من المؤكد أن الديناصورات عاشت على سطح الأرض قبل الإنسان، لكن هل تعلمون أن العديد من الحيوانات الأخرى التي لا يمكن تصورها سكنت الأرض قبلنا؟

تمكن العلماء من اكتشاف المزيد عن الكائنات التي سكنت كوكب الأرض قبلنا بزمن طويل بفضل خبراء الحفريات وسجلاتها، عاشت كثير من الحيوانات المذكورة أدناه في هذا المقال قبل نحو 500 مليون سنة.

لذا نشارك معكم ما اكتشفناه عن بعض الحيوانات الغريبة والرائعة للغاية، وفقا لموقع" برايت سايد".

1. ثدييات شبيهة بالفيلة

الغومبوثيرز هي عائلة منقرضة من الثدييات التي تشبه الفيلة عاشت في الفترة ما قبل بين 24 مليون سنة إلى 10 آلاف سنة.

وبرغم أنها غير مرتبطة بعائلة الفيلة، لكن توجد بينهما أوجه تشابه واضحة بالطبع.

يؤمن العلماء أن هذا الحيوان عاش في المناطق العشبية، حيث وُجدت حفرياته في منطقة آسيا الوسطى وما بعدها.

2. "وحش طالي" عاش في المحيطات

كما يوضح الاسم، اعتبر العلماء هذا الحيوان وحشاً بدرجة ما، إذ امتلك عينين على جانبي رأسه فوق قصبتين غريبتي الشكل وفماً من دون فك.

اكتشف العلماء أن هذا الحيوان هو الجد الأعلى لحيوانات الجلكيات المائية التي تعيش في البحيرات العظمى بأمريكا الشمالية.

يُعتقد أن وحش طالي كان يصطاد قناديل البحر والأسماك الصغيرة الأخرى بخرطومه الطويل، الذي احتوى على عدة أسنان صغيرة في نهايته.

3. ديدان ألفية بطول يبلغ مترين و60 سنتيمتراً

تخيل الضغط الذي ستشعر به إذا عشت مع حشرات عملاقة في وزن الكلاب الكبيرة.

تخبرنا حفريات هذه الديدان التي حُفظت لملايين السنين أنها كانت في حجم السيارة وعاشت في المملكة المتحدة وألمانيا منذ أكثر من 300 مليون سنة.

وقدّر العلماء هذا العمر لأن الغلاف الجوي لكوكب الأرض وقتها احتوى على أكسجين أكثر، ما يسمح لتلك الديدان بأن تنمو لأحجام هائلة مثل هذه.

4. سرطان البحر العملاق

لم تكن الكائنات العملاقة موجودة على اليابسة فحسب، حيث كشفت حفريات يبلغ طولها مترين و10 سنتيمترات عن أحد أنواع سرطان البحر ويُطلق عليه اسم إيجيروكاسيس بينمولاي، عاش هذا النوع في البحار منذ 480 مليون سنة.

تمكننا من معرفة شكل هذا السرطان البحري العملاق بفضل الحفريات المحفوظة جيداً التي وُجدت له في الصحراء الكبرى.

5. حيوان الكسلان الضخم في الغابات

برغم أن هذا الحيوان قد يبدو شبيهاً بالكسلان الموجود حالياً، إلا أنه ينتمي إلى عصور ما قبل التاريخ، وكان في طول الزرافة وأثقل من الدب الرمادي.

ليس من المفاجئ أن نعرف أن هذا الحيوان من أكبر الثدييات التي عاشت على سطح الأرض، حيث عاش في أمريكا الجنوبية في فترة ما بين 1.8 مليون سنة و12 ألف سنة قبل الآن. يؤمن علماء الحفريات كذلك أنه كان من آكلي اللحوم، لذا يُفضل الابتعاد عن طريقه.

6. دودة هالوسيجينيا في قاع البحر

وُجدت حفريات هذه الحشرة المنقرضة التي تشبه اليسروع محفوظة في كندا والصين، قد يبدو شكلها غريباً جداً لنا حالياً. كان شكلها عجيباً لدرجة أن العلماء لم يفهموا كيفية تطورها لفترة طويلة. لكنهم يعلمون بوجود تشابهات كثيرة بين هذه الحشرة والديدان المخملية المعاصرة. لا نمانع بصراحة مقابلة هذه الحشرة الصغيرة على الشاطئ في أحد الأيام.

7. أكبر حشرة معروفة في تاريخ كوكب الأرض

عاشت حشرات اليعسوب هذه في حقبة الحياة المبكرة قبل وجود الديناصورات، من الذي تخيل أن هذه الحشرات أقدم حتى من الديناصورات؟ عاشت هذه الحشرة قبل 300 مليون سنة في الغابات الضخمة الدافئة التي غطت فرنسا. إنها من أكبر الحشرات المعروفة في التاريخ، إذ بلغ طول جناحها 71 سم، وهو أمر مبهر للغاية.

8. حيوان بحري بخمس عيون

نختم مقالنا بالكائن الأغرب، الأوبابينيا هو حيوان عجيب الشكل. لديه 5 عيون بارزة من رأسه فوق قصبات وخرطوم طويل، إنه مختلف تماماً عن الحيوانات مفصلية الأرجل المعتادة برغم انتمائه إلى تلك الفصيلة. استخدم الأوبابينيا خرطومه كذراع في الأغلب للبحث عن الطعام في الوحل ولمسك فرائسه منذ أكثر من 500 مليون سنة. وبرغم صغر حجمه (طوله 6 سم)، إلا أنه جذب انتباه العلماء منذ أكثر من قرن بسبب شكله الغريب وسلوكياته.



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