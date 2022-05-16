أخطاء نقع فيها دون أن ندري أثناء غسل الملابس في الغسالة.. تجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تقع العديد من ربات البيوت في الكثير من الأخطاء أثناء الغسيل، وذلك يمكن أن يتسبب في دمار الغسالة والملابس.

وفي السطور التالية نعرض لكم هذه الأخطاء لكي تتجنبيها، وذلك كما ذكر في موقع "brightside".

- إغلاق باب الغسالة

عندما نغلق باب الغسالة مباشرة بعد إخراج الملابس، نتركها في حالة رطوبة متزايدة، وهذا بدوره يخلق بيئة مثالية لنمو العفن والبكتيريا، لذلك من الأفضل التأكد من تركه مائلاً لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى مساعدته على التجفيف بشكل أسرع عن طريق مسح السطح بقطعة قماش بعد الغسيل.

- استخدام مسحوق المنظفات بدلًا من السائل

يجب أن نعترف بأن مسحوق الغسيل مثالي لإزالة البقع الصعبة، ولهذا يعد استخدامه في بعض الحالات أمرًا مهماً ومع ذلك، في حالات أخرى منظفات الغسيل السائلة تتفوق عليها.

فهو أفضل معالج للبقع، ويترك آثارًا أقل على الملابس، ويعتبر أكثر أمانًا للغسالة بفضل خصائصه الأفضل في الذوبان مقارنة بمسحوق الغسيل الذي يمكن أن يسد النظام.

- إضافة منظفات الغسيل مباشرة فوق الملابس

تعد إضافة منظف غسيل فوق الملابس مباشرةً (خاصةً عندما يكون مسحوق غسيل) فكرة سيئة لسببين، أولا، الغسالة مصممة بطريقة معينة تطلق المنظف في اللحظة المناسبة وعندما يتم كسر هذا التسلسل، فقد لا يذوب تمامًا.

ويؤدي إلى العامل السلبي الثاني هو قد يبقى المنظف على الملابس ويترك بقع بيضاء وخطوط عليها.

- لا نزيل الفراء عن الملابس قبل غسلها.

إذا كانت هناك حيوانات في المنزل، فمن الطبيعي جدًا أن الملابس غالبًا ما تكون مغطاة بشعرها بكثرة، ولا ينبغي لأحد وضعها في الغسالة بهذه الطريقة لأنها يمكن أن تتلفها، وذلك بسبب أن الفراء يتراكم في كتل أثناء الغسيل، مما قد يسد نظام الصرف وحتى المحرك وينتهي به الأمر مع كسره.

لذلك، من الأفضل تشغيلها بأمان وقضاء بضع دقائق في تنظيف الملابس باستخدام بكرة لاصقة قبل الغسيل لتجنب المتاعب والتكاليف المرتبطة بالإصلاحات.



لمتابعه كل ما يخص علاقات الرجل والمرأة والمنوعات.. اضغط هنا