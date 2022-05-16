محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ربما لاحظت أن بعوضة (ناموسة) تركت غالبية من في الغرفة وتأتي إليك وتبدأ في لدغك أكثر من غيرك، فما سبب ذلك؟

نذكر لكم لماذا يختار الناموس بعض الناس ويلدغهم أكثر من غيرهم، وفق ما أورد موقع "brightside".

- الأشخاص الأسمن والأكثر تعرقًا هم أكثر جاذبية لهذه الحشرات

ودعنا ننظر إلى ما يبحث عنه البعوض عندما يصطدم بجلدنا.

إن إناث البعوض فقط هي التي ستلدغ، لأنها تحتاج إلى دم الثدييات لإطعام بيضها، وهناك العديد من أنواع البعوض المختلفة، وجميعهم لديهم تفضيلات لمص الدم، واختبر العلماء تفضيلات أنواع البعوض المختلفة وحصلوا على نتائج متفاوتة.

البعوض منتقى ويريد الأفضل لبيضه، ونحن ننتج مواد كيميائية وميكروبات تشكل رائحة الجسم الفريدة، وهم يعرفون بالضبط المزيج الكيميائي الصحيح ورائحته، لأن هذا يمثل بدقة الدم الذي يريدونه، ويمكنهم أيضًا اكتشاف هذه الروائح الجذابة على بعد 30 مترًا.

ما الذي يتكون منه هذا المزيج الكيميائي؟

مجرد التفكير في أن لدينا 100 تريليون ميكروب، وهو ما يعادل عشرة أضعاف عدد الخلايا البشرية التي نمتلكها، لدينا بصمة ميكروبية فريدة من نوعها، والتي ترجع في الغالب إلى علم الوراثة.

سيحدد هذا نوع البكتيريا التي نستضيفها في أمعائنا وأجسادنا، وتعد هذه الميكروبات جزءًا أساسيًا من نظام المناعة لدينا، لذا فإن الغسيل المتكرر لن يمنع البعوض من الإبعاد عنك، لأن حاسة الشم لديه حادة للغاية.

- فصيلة دمك هي عامل آخر

البعوضة تلاحق الدم، وإذا كانت رائحتها جيدة، فستكون هدفًا. في تجربة محدودة، وجد أن البعوض يفضل الأشخاص ذوي الفصيلة O ضعف ما يفضله أولئك أصحاب الفصيلة A.

كما أن 85٪ من الحالات، يرسل الجسم إشارات كيميائية تشير إلى فصيلة الدم لديك، ما يغري البعوضة.

إذن ما الذي يصنع كوكتيلًا لذيذًا للبعوضة؟

تم الاستشهاد بالمزيد من العرق وثاني أكسيد الكربون، لكن نتائج التجارب ليست دائمًا متسقة، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى العديد من الأنواع المختلفة وآليات صنع الروائح المعقدة للغاية التي يمتلكها كل منا.

يبدو أن حمض اللاكتيك عامل جذب واضح لمعظم أنواع البعوض، عند تناول أطعمة معينة، مثل الجبن، وفول الصويا، والزبادي، والخضروات المخللة، وممارسة تمارين قوية، سيكون لديك المزيد من حمض اللاكتيك على بشرتك. هذا جذاب للغاية لبعض أنواع البعوض.

لا تصدق كل هؤلاء الذين يقولون إنهم لم يلدغوا أبدًا، الحقيقة هي أن عددًا أكبر من الناس يلدغهم البعوض أكثر مما تعتقد.

وكل ذلك بسبب رد الفعل، ويتفاعل الناس بطرق مختلفة عندما تترك البعوضة لعابها عند امتصاص دمائهم. هذا يعتمد على ردود الفعل البيئية والحساسية.

ويتعرض الكثير من الناس للعض، ولكن نظرًا لعدم ظهور أعراض لديهم، فإنهم مقتنعون بأنهم غير جذابين للبعوض.

باختصار، تحدد الجينات ومزيجنا الكيميائي / الميكروبي ما إذا كنا سنلدغ من قبل البعوض أم لا. ويبدو أن هناك صلة بين هذه وفصيلة دم الشخص.

إن كمية ثاني أكسيد الكربون أو الثوم أو الكحول الذي نستهلكه أو الملابس ذات الألوان الداكنة كلها عوامل ثانوية، ولكنها قد تساعد في إبعاد البعوض.

طرق عملية لإبعاد البعوض

يمكن أن يساعد اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة. كتغطية معظم أجزاء الجلد المكشوفة، كما يمكنك التأكد من وضع الأعشاب والنباتات في حديقتك أو على شرفتك التي تصد البعوض بالفعل.

وتجنب الخروج عندما تكون الرطوبة في ذروتها (عند الفجر والغسق)، هذا هو الوقت الذي تخمد فيه الرياح أيضًا، ما يمنح البعوض "ظروف" أفضل، ولكن حتى لو فعلت كل هذا، فسيظل البعوض ينجذب إليك بنفس القدر.

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