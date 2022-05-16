قائمة أكلات للأطفال الرضع 4 شهور.. «ابدأي بالفواكه المهروسة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أكلات الأطفال الرضع 4 شهور تسبب حيرة للأمهات، فمنذ ولادة الطفل يعد حليب الأم أو الحليب الاصطناعي هو الغذاء الوحيد الذي يحتاجه، ويمكن بعد مرور هذه المدة البدء في تناول الأطعمة الخارجية عندما يظهر الطفل علامات الاستعداد.

في البداية سيأكل الطفل بضع ملاعق صغيرة من الطعام المكون من عنصر واحد مثل الفاكهة المهروسة أو الخضار أو اللحوم كل يوم، وبعد عدة أشهر سيصبح الطفل الرضيع جاهزًا لمجموعة متنوعة من الأطعمة ووجبة أو وجبتين في اليوم، وعندما يصبح بعمر من ثماني إلى اثنتي عشر شهرًا، يستطيع الطفل أكل عدة أطعمة متنوعة ويحتاج في هذا الوقت إلى ثلاث وجبات.

أكلات الأطفال الرضع 4 شهور

ـ الأطعمة المعلبة والتي تحتوى على عناصر هامة مثل الحديد والكالسيوم.

ـ البدء بالفواكه أو اللحوم أو الخضار تكون مهروسة.

ـ كمية صغيرة من الزبادي.

- حليب الأم أو الحليب الصناعي.

علامات استعداد طفلك لاستقبال الأكل

ـ رفع رأسه والجلوس منتصباً على كرسي مرتفع.

ـ زيادة كبيرة في الوزن (تضاعف الوزن عند الولادة) ويزن 13 كليو على الأقل.

ـ إغلاق فمه حول الملعقة.

- نقل الطعام من مقدمة الفم إلى مؤخرة الفم.

وعرض الدكتور رفعت الجابري، استشاري طب الأطفال، رأيه عن العمر المناسب لبدء أكل الطفل الرضيع 4 شهور، مؤكدا على البدء في الشهر السادس سواء كانت الرضاعة طبيعية أو صناعية، لأن تأخير تعرض الطفل للأكل الخارجي يقلل إصابته بحساسية تجاه بعض أنواع الطعام، مشيرا لضرورة شرب الطفل للماء خاصة في فصل الصيف مع الرضاعة، مع الاهتمام بجودة ونقاء الماء لتجنب دخول الطفل في حمى الجفاف.

نصائح لاختيار الأطعمة للأطفال الرضع

كما رصد موقع «بيبي سنتر» الأمريكي المتخصص في شؤون الطفل، عددًا من النصائح لاختيار الأطعمة المناسبة للأطفال الرضع، وهي كالتالي:

ـ تجنب المعادن الثقيلة في طعام الطفل مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ.

ـ إذا رفض الطفل طعاما محددا أكثر من مرة عليك معرفة تاريخ العائلة من الحساسية تجاه هذا الطعام، ثم التواصل مع الطبيب الخاص بك.

ـ تجنب تعرض الطفل للطعام الخارجي قبل إتمامه لأربعة أشهر بسبب عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمي، يستمر الطفل في استعداده للتعرض للطعام الخارجي حتى الشهر الثامن، وفي هذه المرحلة يستطيع الطفل أكل بعض البقوليات المهروسة مثل البازلاء والعدس، وقطع صغيرة من الخبز، مع زيادة عدد الملاعق المخصصة للأطعمة من أربع إلى ثمان ملاعق كبيرة.

يجب على الأم مع الطعام الخارجي الحفاظ على الرضاعة سواء طبيعية أو صناعية حتى يحصل الطفل على كافة الفوائد والعناصر الهامة التي يحتاجها لنموه وتستمر الأم على هذه الأساس مع تغيير الأطعمة كل 4 أشهر حتى الوصول إلى عمر العامين وتدخل في مرحلة الفطام.