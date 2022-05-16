طريقة عمل الذرة الحلوة.. «وصفة سهلة ومش هتكلفك كتير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الذرة الحلوة من الأطعمة التي يمكن إعدادها بالكثير من الوصفات اللذيذة، بينها سلطة الذرة الحلوة وشوربة الذرة الحلوة وغيرها، إذ أن أصلها هو المطبخ الغربي إلا أنها انتشرت في السنوات الأخيرة بالمطبخ العربي، لذلك في السطور التالية يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل الذرة الحلوة بوصفات مختلفة للشيف مروة الشافعي والشيف شربيني.

طريقة عمل الذرة الحلوة

المكونات:

3 أكواز ذرة

ماء مغلي

كوب لبن

ملعقتان كبيرتان سكر

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة كبيرة زبدة

للزينة

جبنه رومي مبشورة

بهارات مشكلة

قطعة زبدة

أعواد خشب

طريقة تحضير الذرة الحلوة

لعمل الذرة الحلوة، يجب أولا شراء الذرة الطازجة وغسله جيدا ثم اتباع الخطوات التالية:

اقطعي رؤوس أكواد الذرة بعد غسلها جيدا ثم ضعي الوعاء على النار وبه ماء ليغلي.

عندما يغلى الماء ضعي بها كوب اللبن وملعقتين من السكر وملعقة الكركم وملعقة الزبدة.

بعد ذلك ضعي المكونات على النار واتركيها حتى تستوى لمدة تقريبا 35 دقيقه ثم ادخلي الأعواد الخشبية في الذرة بشكل طولي.

أدهني أكواد الذرة بقطعة الزبدة ثم رشي الجبنة المبشورة ثم البهارات وقدميها في أطباق التقديم.

نصائح لطريقة عمل الذرة الحلوة

لعمل الذرة الحلوة بطريقة صحيحة يجب اختيار أعواد خشبية جيدة لأنه إذا كانت ضعيفه ستنكسر أثناء غرسها بالذرة

يمكن استبدال الجبنة الرومي بالجبنه الشيدر أو أي نوع جبنة متاح لديكي.

ادخلي الثوم والبصل البودر من ضمن البهارات لإعطاء نكهة جيدة.

يمكن إضافة الكركم إذ يعطي لون الذرة لتصبح كالذرة الغربية غير أنه مفيد جدا.

طريقة أخرى لعمل الذرة الحلوة

تتعدد طرق عمل الذرة الحلوة لكن تظل المقادير شبه ثابتة وهي عبارة عن الآتي:

ذرة مسلوقة.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

كزبرة خضراء.

بصل.

طماطم شيري.

صدور دجاج زعتر.

طريقة تحضير الذرة الحلوة

أولا لعمل الذرة الحلوة اسلقي حبات الذرة الحلوة ثم تبلي صدور الدجاج بالزعتر ثم شوحيها مع القليل من زيت الزيتون.

افرمي البصل والطماطم والفلفل الألوان والذرة وقلبيهم جيدا.

في الخطوة الأخيرة اخلطي زيت زيتون مع عصير الليمون وملح وفلفل والكزبرة الخضراء.

قدمي الذرة الحلوة في أطباق التقديم