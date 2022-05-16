مي حلمي تقدم بلاغا بسبب مضايقات متابعين.. «أمر لا يمكن السكوت عنه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما تثير الإعلامية مي حلمي الجدل نحوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتخرج مؤخرا معلنة عن تعرضها لعدة مضايقات من قبل بعض متابعيها، والتي وصلت إلى الحديث عن حياتها الخاصة بشكل غير لائق، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءًا قانونيا سريعا، نشرت جزءا من تفاصيله اليوم.

تعرض مي حلمي للمضايقات

نشرت «مي» صورة من نص تقدمها بالبلاغ ضد المتطاولين عليها، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «الاستوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، موضحة أنها شعرت بالإزعاج من الأمر الذي وصل إلى مرحلة غير لائقة.

وكتبت مي حلمي في منشورها: «البلاغ طويل مش هقدر أنزله كله طبعا، بس ده جزء من البلاغات المقدمة من قبل المستشار القانوني ضد المتطاولين، وللمرة التانية لم أكن أتمنى، ولكن الخوض في العرض أمر لا يمكن السكوت عنه، أنا مش ضد النقد، ولكن في فرق بين النقد والخوض في العرض أو إلقاء الاتهامات دون أدلة».

متابعة لـ مي حلمي: «سنانك محتاجة تتظبط»

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض خلالها مي حلمي لمضايقات من قبل بعض متابعيها، إذ أنها فتحت قبل أيام بابا للحوار والتساؤلات بينها وبين متابعيها، وذلك من خلال خاصية «استوري»، على حسابها بمنصة «إنستجرام»، وذلك لرغبتها في جمع الآراء والاستفسارات، وتلقي الإجابات والآراء المختلفة عنها.

ومن بين الآراء التي تلقتها «حلمي»، تعليق إحدى المتابعات على شكل أسنانها، إذ قالت لها: «سنانك اللي تحت محتاجة تتظبط بتقويم دي نصيحة طبية، مش تنمر والله أنا أصلا بحبك».

وسرعان ما تفاعلت مي حلمي مع رأي المتابعة، لترد عليها موضحة أنها متصالحة مع شكل أسنانها، وترفض تركيب التقويم مرة أخرى: «أنا من الناس اللي كانت عاملة تقويم 4 سنين، كنت عاملاه وأنا في المدرسة، سناني مش عملالي عقدة بالعكس، بحس أنها مش عملالي أزمة».