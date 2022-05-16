تلميذة شيرين أبو عاقلة تكشف صورة نادرة للشهيدة الفلسطينية: بدأت مذيعة راديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل نحو عشرين عاما، كان اللقاء الأول الذي جمع مذيعة التلفزيون الفلسطيني الرسمي ضحى شامي، بأيقونة الصحافة شيرين أبو عاقلة، في رام الله، حينما كانت الأولى طالبة بالجامعة والثانية إعلامية بارزة في التغطية الميدانية، وذلك خلال محاضرة عملية للتعرف على ميدان العمل الإعلامي، إذ عهدها الطلاب حينها، متواضعة ملهمة لهم، وباتت الطالبة الصغيرة تحلم بلقاء آخر يجمعها بالإعلامية الكبيرة.

اللقاء الأول مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة

كانت «أبو عاقلة» متواضعة في لقاءها مع طلاب الجامعة في تلك الزيارة، وبحسب رواية ضحى شامي، مذيعة التلفزيون الفلسطيني، أعطتهم يومها نصائح عديدة عن المهنة وشرحت لهم كيف تقضي يومها بالعمل: «اعتبرناها ملهمة لنا في وقت لم تنتشر فيه مهنة الصحافة في فلسطين، شيرين ألهمت الأجيال الإعلامية الجديدة كلها بشجاعتها وحبها لمهنتها».

صورة نادرة لشيرين أبو عاقلة بالإذاعة

وفي صورة نادرة تجمع الشهيدة شيرين أبو عاقلة بعدد من رموز الإذاعة الفلسطينية، كشفت عنها مذيعة التلفزيون الوطني ضحى شامي لـ«الوطن»، بقولها: «شيرين أبو عاقلة بالأساس انطلقت من إذاعة صوت فلسطين بأريحا كانت بتقدم الموجز الصباحي بالإذاعة».

وبموعد انطلاق الإذاعة الفلسطينية بالتلفزيون، وفي إحدى السنوات، استضافت «شامي» الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وتحدثت عن بدايتها وانطلاق الإذاعة وتجربتها بالإذاعة وأكدت على أن علاقة الناس بالصوت مهمة جدا على عكس التلفزيون: «بتذكر هذا اللقاء جيدا كانت متواضعة رغم النجومية والشهرة»، بحسب تعبيرها.

كبرت الطالبة الصغيرة وباتت مذيعة بالتلفزيون الفلسطيني وانعكست المواقف وباتت ضيفة على طاولة حوار «أبو عاقلة» في لقاء يتناول عناوين الصحف والأخبار عام 2016: «وقت ما كنت ضيفة في برنامج بتقدمه شيرين أبو عاقلة اعتبرتها تجربة فريدة ليا، أتعلمت منها كيف بتحضر للقاء قبل الهواء وتهتم بحوار الضيف بشكل مهني».

وخلال اللقاء الذي أجرته «أبو عاقلة» لصالح القناة التي كانت تعمل بها، أخبرت «شامي» أنها دائما تعتمد على الإعلام الرسمي الحكومي للتأكد من المعلومات كمصدر رئيسي للخبر الرسمي فقط.

«استشهاد شيرين كان خبر كتير صعب عليا وعلينا جميعا، فقدنا أيقونة ملهمة في الإعلام الفلسطيني، وفقدنا من كانت مثل أعلى وملهمة إلنا كلنا».. هكذا عبرت مذيعة التلفزيون الفلسطيني عن خبر استشهاد شيرين أبو عاقلة، الذي تلقته وأشارت إليه عبر التلفزيون الفلسطيني الرسمي كغيرها من الإعلاميين بحزن شديد وظلت في حالة إنكار فترة من الزمن: «هفضل فاكرة أول لقاء وكل حاجة اتعلمتها منها وهتفضل هي أيقونة ملهمة لكل العاملين بالإعلام جميعا».