الامارات | فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يعد وضع الكمامة إلزاميًا في وسائل النقل في فرنسا اعتبارًا من اليوم الاثنين، في رفع لآخر القيود الصحية الرئيسية في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، بينما يسود هدوء صحي.

ويُعلن القرار نهاية آخر القيود الرئيسية المرتبطة بوباء كوفيد-19 في الأماكن العامة، ويؤكد أن القلق الناتج عن الوباء في فرنسا قد تراجع، بعد أكثر من عامين على بدء انتشار كوفيد في أوروبا.

وفي المجموع، أودى كوفيد-19 بحياة أكثر من 147,000 شخص في فرنسا، وتم تطعيم 79,3 في المئة من السكان بشكل كامل.

وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت الإصابات وحالات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد بعد موجة شتوية طويلة جدًا.

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