تسبب في حريق منزل هبة الأباصيري.. أفضل الطرق لتخزين الثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت الإعلامية هبة الأباصيري، عن اندلاع حريق في منزلها، أمس الأحد 15 مايو، حيث نشرت صورة آثار الحريق عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

وطمأنت هبة متابعيها، وعلقت على الصورة التي نشرتها "اللطيف الستار.. اتفاجئنا بمنظر حريق ونار طايرة ماسكة في شباك المطبخ والحائط من بره ومواسير المياه، لا فيه أثر لعقب سيجارة اترمى ولا فيه أي حد أصلا دخل المكان ده، ولا فيه أي منفذ حتى لجيران يرموا في المكان ده أي حاجة ولا الجو حر نار للدرجة دي".

وتابعت: "النار طالعة من جوة صندوق كرتون فيه خزين التوم !! ودي أول مرة في حياتي أصلاً أخزن توم !! الله يسامح الست (ز) اللي بتساعدني هي اللي أقنعتني أخزن توم (نفس الست الطيبة اللي قالتلي وأنا عندي كورونا: احطلك نعناع عالشاي ليه، ما خسارة طالما انتي كده كده مش هتستطعمي، أنا لسه فاكراهالك يا (ز) بس مسامحاكي، اللهم لك الحمد يا لطيف يا ستار، راضية جدا جدا جدا يا ربي".

وفي إطار ذلك يستعرض "الخليج 365" أفضل الطرق لتخزين الثوم تجنبا لحدوث حرائق، وفقا لموقع healthline.

طرق تخزين الثوم بأمان تتمثل في:

يمكن تخزين الثوم في درج الثلاجة، بينما تستطيع تخزين بقايا الثوم المقشر أو المفروم في الثلاجة.

بالنسبة إلى الثوم المتبقي يمكنك تخزينه عن طريق وضعه في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة، حيث يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.

مدة صلاحية الثوم حال تخزينه بشكل صحيح

يمكن أن يبقى الثوم جيدًا لعدة أشهر، حال تخزينه بشكل صحيح، في درجة حرارة الغرفة أو الثلاجة أو الفريزر، كما يمكن تخزينه بطرق أخرى، عن طريق تحميصه أو تخليله أو تجفيفه.



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