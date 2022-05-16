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ما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تقول المختصة بالتغذية، ناتاليا نيفيدوفا، إنه من الأفضل شرب القهوة في وقت لا يقل عن نصف ساعة بعد الأكل.

حذرت نيفيدوفا، في مقابلة مع "سبوتنيك" شرب القهوة مع الإفطار لأنه قد يعطل عملية استيعاب العناصر الكلية والصغرى الموجودة في الطعام.

وتوضح: تحتوي القهوة على مكونات تمنع امتصاص المعادن بشكل طبيعي، لذلك إذا كنت تشرب القهوة باستمرار، ستحصل على كمية أقل من الزنك والحديد والمغنيسيوم. ومن الأفضل الانتظار 30 دقيقة بعد الأكل وبعد ذلك فقط تناول المشروب.

وتابعت أن القهوة يمكن أن تزيل الكالسيوم من الجسم. ولكن منتجات الألبان تعوض الخسارة، لذلك من الأفضل شرب القهوة مع الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم. أو على سبيل المثال، شرب القهوة مع قطعة من الجبن، والحليب النباتي مناسب أيضًا، لكن عليك اختيار مشروب دون سكر ( منعا لكثرة السعرات الحرارية) وأن يكون غنيا بالفيتامينات والكالسيوم والحديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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