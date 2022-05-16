طريقة التخلص من الرؤوس السوداء في الوجه.. «5 حلول لوجه صافي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعد الرؤوس السوداء واحدة من أكثر أشكال حب الشباب شيوعًا، وعلى الرغم من أن الأشخاص ذوي البشرة الدهنية أكثر عرضة للإصابة بالرؤوس السوداء، إلا أنه يمكن لأي شخص المعاناة منها، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة التخلص من الرؤوس السوداء في الوجه، التي تتشكل بسبب انسداد المسام بمزيج من خلايا الجلد الميتة والزيت الزائد من الغدد الدهنية.

وهناك العديد من الخطوات التي تعد بمثابة طريقة جيدة للتخلص من الرؤوس السوداء في الوجه، والتي يمكن القيام بها في وقت قصير للغاية.

طريقة التخلص من الرؤوس السوداء في الوجه

وخلال السطور التالية نقدم مجموعة من النصائح التي تساعدك في التخلص من الرؤوس السوداء في الوجه، وفقا لموقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

1- استخدام حمض الساليسيليك

ابحثي دائما عن المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتوي على حمض الساليسيليك، فهو المكون المفضل لعلاج الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء لأنه يكسر المواد التي تسد المسام، فباختيارك لمنظف يومي يحتوي على حمض الساليسيليك، يمكنك إزالة العناصر المتسببة في ظهور البذور السوداء.

2- استخدام فرشاة الجلد

كما تعد فرشاة الجلد طريقة التخلص من الرؤوس السوداء في الوجه، إذ أنها تحتوي على فوائد تقشير مماثلة لأحماض «ألفا هيدروكسي» و«أحماض بيتا هيدروكسي»، وذلك عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة الزائدة، إذ تنصح سوزان ماسيك، أخصائية الأمراض الجلدية والأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في مركز «ويكسنر» الطبي بجامعة ولاية أوهايو، بتوخي الحذر عند استخدام فرش البشرة إلا في بعض الأحيان مع غسول تنظيف لطيف وتجنب استخدام الفرشاة تمامًا إذا كانت بشرتك حساسة.

3- استخدام ماسك الطين

تساعد أقنعة الطين على إخراج الزيوت والسموم من الجلد، مما يساعد على فتح المسام، وغالبًا ما تُعتبر أقنعة الطين من الأشياء الضرورية للبشرة الدهنية، إذ تحتوي هذه الأقنعة أيضًا على الكبريت، وهو عنصرا آخرا يعمل على كسر خلايا الجلد الميتة التي تتكون منها الرؤوس السوداء.

4- استخدام قناع الفحم

تعمل أقنعة الفحم في أعماق الجلد على استخراج الزيت والشوائب الأخرى، إذ يُعتقد أن الفحم يتخلص من تلك المواد الضارة بشكل فعال.

5- التقشير الكيميائي

يستخدم التقشير الكيميائي بشكل تقليدي لمكافحة ظهور علامات الشيخوخة، وعلى الرغم من أنه لا يعتبر علاجًا أساسيًا للرؤوس السوداء، إلا أن التقشير الكيميائي يمكن أن يزيل خلايا الجلد الميتة ويقلص المسام المتضخمة في الوجه، ما يقلل من نسب ظهور تلك المواد المزعجة.