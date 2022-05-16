ما أسباب بكاء الرضيع المستمر؟.. «تابعي أكله ونومه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

في الأشهر الأولى من عمر الطفل عادة ما يبكي بشكل مستمر وهو ما قد يُشعر الأم بالانزعاج الشديد، لذلك يتم البحث عن أسباب بكاء الرضيع المستمر، لمعرفة التعامل الصحيح معه وتقديم العلاج اللازم في حال إن زاد الأمر عن الحد.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز أسباب بكاء الرضيع المستمر، وذلك حسب ما عرض موقع babycenter العالمي، المعني بشؤون صحة الطفل والأم.

أسباب بكاء الرضيع المستمر

ومن بين أسباب بكاء الرضيع المستمر، ما يلي:

1- الشعور بالجوع

ربما يكون هذا هو أول ما تفكر فيه عندما يبكي طفلك، إذ سيساعدك تعلم التعرف على علامات الجوع على البدء في إطعام طفلك قبل دخوله في مرحلة البكاء، وتتضمن بعض علامات الجوع التي يجب مراقبتها عند الأطفال حديثي الولادة الانزعاج، ومضغ الشفاه، كما أنه الطفل يدير رأسه نحو يدك عندما تمس خده، أو وضع يده في فمه.

2- حدوث مشاكل في المعدة

يمكن أن تؤدي مشاكل المعدة المصاحبة للغازات أو المغص إلى الكثير من البكاء، وعادة ما توصف هذه الحالة المعروفة باسم المغص، والتي تتميز باستمرار البكاء الذي لا يطاق لمدة ثلاث ساعات على الأقل في اليوم.

3- يحتاج إلى التجشؤ

التجشؤ ليس إلزاميًا، ولكن إذا بكى طفلك بعد الرضاعة، فقد يكون التجشؤ الجيد هو كل ما يحتاج إليه، إذ أنه يبتلع الأطفال الهواء عندما يرضعون، وقد يتسبب ذلك في الشعور بعدم الراحة إذا لم يتم إطلاق الهواء، إذ أنه يزعج بعض الأطفال بشدة بسبب وجود هواء في بطنهم.

4- حفاضات متسخة

عندما تتسخ حفاضة الرضيع لفترة طويلة، فقد يشعر بالانزعاج وهو ما يجعله يبكي بشكل مستمر.

5- يحتاج للنوم

عندما يكون الرضيع غير قادر على النوم، فقد يشعر بالضيق ويبكي أيضا.

6- الشعور بألم التسنين

يمكن أن يكون التسنين مؤلمًا لأن كل سن جديد يندفع من خلال اللثة الصغيرة الرقيقة، إذ يعاني بعض الأطفال أكثر من غيرهم، ولكن من المحتمل أن يصاب جميع الأطفال بالضيق والدموع من التسنين في مرحلة ما.

7- يريد حمله وتدليله

يمكن أن تكون رغبة طفلك أيضا في أن تحمليه وتدلليه هي سببا في بكاءه، إذ أنه يلجأ إلى البكاء وإحداث الضجيج من حوله كوسيلة وحيدة كي تشعري به، وتحميله وتلعبي معه، إلى جانب رغبته في حملك له كي يرى العالم من حوله أيا ما كان المكان المتواجد به.