الامارات | هواتف آيفون الجديدة ستكون بفتحات شحن «يو بي إس - سي»

شكرا لقرائتكم خبر عن هواتف آيفون الجديدة ستكون بفتحات شحن «يو بي إس - سي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختبر شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» الطرز المستقبلية للهواتف الذكية «آيفون»؛ حيث تضيف فتحة «يو.بي إس-سي» القياسية بدلا من الفتحة «لايتنينغ» الموجودة في الطرز الحالية؛ وهو ما سيساعد الشركة التوافق مع القواعد الجديدة المنتظرة للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الانباء الالمانية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة، القول إن «أبل» إلى جانب اختبار فتحة الشاحن من نوع «يو.بي.إس-سي» خلال الشهور الأخيرة، تعمل حاليا على تطوير موائم سيتيح لهواتف آيفون الجديدة العمل مع الملحقات المصممة للعمل مع فتحة لايتنينغ الحالية.

وفي حال مضي «أبل» في خطتها لتغيير فتحة الشاحن، فإنها لن تطرح الأجهزة المزودة بهذه الفتحات قبل 2023 على أقرب تقدير. وتعتزم «أبل» الإبقاء على فتحة لايتنينغ في الطرز الجديدة من الهواتف التي ستنتجها خلال العام الحالي.

ومع استخدام «أبل» لفتحة الشاحن «يو.بي.إس-سي» فإنه سيكون في مقدور مستخدمي هواتفها (آيفون) استخدام ملحقات مستخدمة مع باقي منتجاتها والمزودة بفتحة «يو.بي.إس-سي»، حيث أن أغلب أجهزة الكمبيوتر اللوحي (آيباد) والكمبيوتر الشخصي (ماك) تعتمد على فتحة «يو.بي.إس-سي» وليس فتحة «لايتنينغ». لذلك فإن عملاء «أبل» حاليا لا يستطيعون استخدام شاحن واحد لشحن هواتف آيفون وكمبيوتر آيباد وأجهزة ماك، وهو أمر غريب بالنسبة لشركة «أبل» التي تميل إلى البساطة، وتتيح شواحن لاسلكية تعمل مع هواتف آيفون وأجهزة «أبل» الأخرى.

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