الامارات | دراسة : عيوب خَلقية لدى أطفال متعاطي أدوية السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : عيوب خَلقية لدى أطفال متعاطي أدوية السكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تشير دراسة جديدة إلى أن الميتفورمين، وهو عقار يستخدم على نطاق واسع لعلاج مرض السكري، يمكن أن يشكل استخدامه خطورة على الرجال إذا كانوا يخططون لإنجاب أطفال. ووجد البحث أن هناك خطرًا أكبر للإصابة بعيوب خلقية في الأعضاء التناسلية لدى الأولاد الذين من المحتمل أن آباءهم تناولوا الميتفورمين في الأشهر الثلاثة التي سبقت الحمل. وتقول الدراسة أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم ما إذا كان هذا الرابط يمثل علاقة سبب ونتيجة حقيقية وما إذا كان ينبغي تغيير كيفية وصف الدواء.

والميتفورمين هو دواء عام ثبت أنه علاج لا يقدر بثمن لكثير من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. ويساعد هذا الدواء بالاقتران مع النظام الغذائي والتمارين الرياضية، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. وغالبًا ما يتم استخدامه أيضًا كوسيلة مساعدة متواضعة لفقدان الوزن وللتحكم في أعراض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهي حالة هرمونية يمكن أن تزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2. حتى أن بعض البيانات أشارت إلى أنه قد يساعد في إبطاء التدهور المعرفي لدى المرضى الأكبر سنًا.

على الرغم من أهمية الميتفورمين، فإنه كما يبدو لا يخلو من آثار جانبية. فقد أشارت بعض الدراسات، التي أجريت على الحيوانات أو في المختبر إلى حد كبير، إلى أن العقار يمكن أن يؤثر سلبًا على الجهاز التناسلي الذكري.و يبدو أن هذا البحث الجديد ، الذي نُشر مؤخرا في دورية حوليات الطب الباطني ، هو أول دراسة كبيرة من نوعها تبحث عن هذا التأثير المحتمل على الرجال. بحسب موقع "غيزمودو"

وحلل مؤلفو الدراسة البيانات السكانية من الدنمارك حول أكثر من مليون ولادة مسجلة في الفترة من 1997 إلى 2016. وتضمنت هذه البيانات معلومات عن الأدوية الموصوفة التي شغلها آباء هؤلاء الأطفال. وعندما نظروا إلى نتائج الأطفال المولودين لآباء ملأوا وصفة طبية للميتفورمين خلال فترة ما قبل الحمل، وجدوا معدلًا أعلى للعيوب الخلقية: حوالي 5.4٪ لهؤلاء الأطفال، مقارنة بـ 3.3٪ من الأطفال الآخرين.

وبلغ خطر الإصابة بعيوب الأعضاء التناسلية لدى هؤلاء الأطفال 3.39 ضعفًا مقارنة بالآخرين. كما لم يتم العثور على مخاطر متزايدة في الأطفال الذين كان آباءهم المصابون بالسكري يتناولون الأنسولين ولكنهم لا يتناولون الميتفورمين، ولا في الأشقاء غير المعرضين للخطر، ولا في الأطفال الذين قام آباؤهم بتعبئة وصفة طبية للميتفورمين قبل ثلاثة أشهر من الحمل أو بعد ذلك.

هذه النتائج الأخيرة، على الرغم من عدم إثبات وجود علاقة سببية، إلا أنها تعزز الحالة القائلة بأن تناول الميتفورمين في تلك الفترة الزمنية المحورية هو مصدر الخطر الإضافي (يستغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر في المتوسط حتى يتم تكوين خلايا منوية جديدة.

ولا يزال يبدو أن الخطر المطلق للعيوب الخلقية المرتبطة بالميتفورمين ضئيل للغاية، ولكن نظرًا لأن الميتفورمين يتم تناوله على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الرجال الأصغر سنًا الذين قد يستخدمونه لفقدان الوزن ، فإن المستوى المحتمل للتعرض قد يظل كبيرًا ، كما حذر مؤلفو الدراسة.



عن موقع "غيزمودو"

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