3 أطعمة تساعدك على تخفيف الشعور بالقلق.. «أحرص على تناولها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

القلق هو أحد أكثر حالات الصحة العقلية انتشارًا، إذ أنه يؤثر على حوالي 7.6٪ من سكان العالم، فضلا عن أنه مصطلح علمي شامل للعديد من الاضطرابات المختلفة، مثل اضطراب القلق العام والقلق الاجتماعي والرهاب، ويتميز عمومًا بالإحساس بالتوتر والقلق والعصبية المستمرة التي يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية.

وفي كثير من الحالات غالبًا ما يكون الدواء مطلوبًا باعتباره مسارًا رئيسيًا للعلاج، وعلى الرغم من ذلك، فإنه هناك العديد من السبل التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تقليل أعراض القلق، من بينها أداء بعض التمارين، إلى جانب تناول بعض الأطعمة قد تساعد في دعم وظائف المخ وتقليل حدة الأعراض، ويرجع ذلك في الغالب إلى خصائصها المعززة للدماغ.

أطعمة تقلل الشعور بالقلق

وفيما يلي 6 أطعمة ومشروبات مدعومة علميًا قد تخفف من الشعور بالقلق، حسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

1- أسماك السلمون

سمك السلمون قد يكون مفيدًا لتقليل القلق، إذ أنه يحتوي على العناصر الغذائية التي تعزز صحة الدماغ، بما في ذلك «فيتامين د»، وأحماض «أوميجا 3» الدهنية وحمض «إيكوسابنتاينويك»، وحمض «الدوكوساهيكسانويك»، وقد تساعد هذه العناصر الغذائية في تنظيم الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي لها خصائص مهدئة وتساعد على الاسترخاء.

2- عشب أو شاي البابونج

البابونج هو عشب قد يساعد في تقليل القلق أيضا، إذ أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالقلق، كما يُعتقد أن شاي البابونج يساعد في تنظيم الناقلات العصبية المتعلقة بالحالة المزاجية مثل السيروتونين والدوبامين وحمض «جاما أمينوبوتيريك»، علاوة على ذلك قد يساعد في تنظيم محور ما تحت المهاد، الغدة النخامية، وهو جزء مركزي من استجابة الجسم للتوتر.

3- الكركم

الكركم هو أحد التوابل التي تحتوي على الكركمين، وهو مركب تمت دراسته لدوره في تعزيز صحة الدماغ والوقاية من اضطرابات القلق، كما أن الكركمين بخصائصه العالية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وقد يساعد في منع تلف خلايا الدماغ المتعلقة بالالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي.