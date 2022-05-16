«طالبة تمريض» تحول شوارع القاهرة والدقهلية إلى «جنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اسم الشخص قد يكون سببا في جعل حياة من حوله أفضل هذا ما أوضحته الطبيبة «جنة» التي عملت على تحويل الشوارع لتصبح أكثر جمالا ليستمتع الأشخاص بها.

مواهب ومهارات مختلفة

وأشارت جنة أحمد، الطالبة بمعهد التمريض، لـ «الوطن»، أنها تعمل في مجال «الهاند ميد» وإعداد بوكيهات الورود والشيكولاتة وإطارات الخطوبة وغيرها من الهدايا الدولية، بجانب أنه هوايتها الرسم وتسعى لنشر رسوماتها في مناطق مختلفة لذا تطوعت للرسم في شوارع القاهرة ضمن فريق متطوعين ونلقت الفكرة لمحافظة الدقهلية لتنفيذ الأمر هناك.

بداية الرسم من الثانوية العامة

وقالت الطالبة بمعهد التمريض: «قصتي مع الرسم بدأت من الثانوية العامة كنت بحب رسم البورتريهات بالفحم والرصاص وبقيت اعمل جدرايات الأوضة بتاعتي ورسمت فراشات، ولاقيت المكان بقى أكتر بهجة لما رسمت فيها الحاجات دي عشان كده بقيت عاوز أدخل البهجة لكل مكان على قد ما أقدر».

رغبة في ترك أثر جميل

وكشفت الطالبة بمعهد التمريض، أنها تطوعت ضمن فريق شباب لرسم أشكال على جداريات محافظة القاهرة خاصة في المناطق العشوائية والحارات والقرى: «عاوز أحسس اللي عايشين في الأماكن دي أنهم عايشين في أماكن كويسة بلمسات جمالية وشوية ألوان، وبحاول أفرح الأطفال بالألوان والرسومات الجميلة ».

امتداد العمل التطوعي للدقهلية

امتد العمل التطوعي الذي قامت به جنة ليشمل محافظة الدقهلية في مركز أجا خاصة عقب تشجيع أصدقائها لها،: «أتمنى أن يكون الرسم ده صدقة جارية بعد موتي وحد يفتكرني بالدعاء بالخير في يوم من الأيام».