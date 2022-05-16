خبير أبراج يكشف مفاجأة.. تعرف على تأثير خسوف القمر الدموي عليك - ونصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

يحدث في فجر اليوم الأثنين بداية من الساعة ٤.٢٧ دقيقة خسوف كامل للقمر يدعى الخسوف الدموي، وسوف تلاحظه معظم البلاد ولكن سيصبح تأثيره واضح بشكل كبير في مصر.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم تأثير الخسوف الدموي، وفق ما ذكر خبير الأبراج محمد صبحي في تصريحات خاصة لمصراوي.

يقول خبير الأبراج، يتواجد القمر في اقتران مع كيتو الذي يرمز إلى الماضي بكل مافيه من عقبات وأزمات وقضايا وديون قديمة.

وتابع، أثناء خسوف القمر ستحدث طاقة ستمتد طول العام وهي طاقة الرجوع إلى الماضي ومع تراجع كوكب عطارد حاليا في بيت الجوزاء ( بيت التواصل) وحاكم العذراء( بيت الصحة) وتواجد المريخ حاكم العقرب في بيت الحوت ( بيت العزلة) سيكون التأثير كالتالي:

_رجوع علاقات عاطفية قديمة.

_ رجوع عقبات من الماضي أو الحنين إلى أشخاص في الماضي.

_ حق لك يعود أو حق عليك ستلزم بدفعه.

_ حالة من الضغوطات النفسية والطاقة والأفكار السلبية والمتاعب الصحية والنوم المتقطع.

_ حاله من الشد والجذب علي مواقع التواصل الاجتماعي.

_ مشكلة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.

_ تصريحات غريبة ومختلفة تخرج من مشاهير العالم.

_ انقطاع الكهرباء.