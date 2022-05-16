طريقة عمل الثومية بالنشا بأكثر من وصفة خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا تخلو وجبات المطاعم من الثومية وهي من المقبلات المضافة للطعام ولها شعبية كبيرة، ومن أشهر الأكلات التي يقدم معها الثومية هي الكريب والشاورما السوري والبرجر والفراخ ووجبات الأرز بالخلطة أحياناً لذلك فهي النوع من المقبلات الذي لا يختلف عليه اثنان لذلك يقدم مطبخ «هن» في السطور التالية طريقة عمل الثومية بالنشا بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات طريقة عمل الثومية بالنشا

ملاعق كبيرة من النشا الناعم أو نشا الذرة.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كوب إلا ربع من الماء.

4 فصوص من حبات الثوم

ملعقة من عصير الليمون أو ليمونة كبيرة معصورة

ربع ملعقة فلفل

ربع ملعقة ملح طعام

طريقة تحضير الثومية بالنشا

- لتحضير الثومية بالنشا أحضري وعاء مناسبًا ثم قومي بتذويب كمية نشا الذرة في كمية من الماء البارد وليس الساخن، حتى لا يتكتل داخل الوعاء ويفسد، ثم ضعيها على النار وقلبيها باستمرار بملعقة كبيرة إلى أن تستوي وتصبح شفافة وكثيفة تماماً، ثم ارفعيها عن النار.

- اتركي النشا جانباً إلى أن يصبح باردًا قليلاً.

- قومي بتقشير رأس الثوم جيداً واهرسي فصوص الثوم الكبيرة مع خلطها بالملح والفلفل، حتى تصبح مطحونة تماماً، ثم أضيفي إليها عصير الليمون، وحركي الخليط جيداً.

- اسكبي مزيج النشا في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليه خليط الثوم، واتركيه لثوانٍ حتى يتداخل معه.

- أضيفي إلى الخليط كميات بسيطة من زيت الزيتون على شكل خيط رفيع حتى يصبح الخليط متداخلاً ومتجانساً بالسمك المرغوب به كالكريمة الناعمة، مع الحرص على عدم زيادة كمية الزيت عن الحد المطلوب.

- اسكبي الخليط النهائي في طبق التقديم واتركيه لمدة ساعة تقريباً قبل أكله أو تقديمه، وذلك ليكتسب طعم الثوم ويصبح بالمذاق المطلوب.

طريقة عمل الثومية بالنشا والمايونيز

بعد معرفة طريقة عمل الثومية بالنشا يمكن تحضير الثومية بالنشا والمايونيز أو الثومية السوري بالمقادير التالية:

5 ملاعق كبيرة من النشا.

ربع كوب من الزيت النباتي.

3 فصوص من الثوم المفروم.

كوب من الماء.

عصير ليمون طازج.

ملعقة ملح طعام.

ملعقة كبيرة أو ملعقتين من المايونيز حسب الرغبة

طريقة تحضير الثومية بالنشا والمايونيز

تحضير الثومية بالنشا والمايونيز يشبه خطوات تحضير الثومية بالنشا فقط لكن باختلاف بعض المكونات المضافة إليه حيث يمكن تحضيرها بالخطوات التالية:

- في وعاء للطبخ، قومي بإذابة النشا في كوب الماء البارد، مع التقليب المستمر حتى تحصلي على مزيج متماسك وكثيف، ثم ارفعيه عن النار.

- اتركي خليط النشا جانبًا حتى يبرد، ثم ضعي النشا في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليه الثوم المفروم والليمون، مع الخلط المستمر.

- أضيفي الزيت النباتي وقليل من الماء ببطء إلى الخليط لضبط قوام الثومية، ليصبح في ثوان الكريمة الناعمة، ثم بعد ذلك يمكن إضافة المايونيز إليها وتقديمها في الأطباق المخصصة للسلطة أو قومي بسكب الثومية في بولة مع تزيين السطح بقليل من البقدونس المفروم.