عبلة كامل تروي كواليس «لن أعيش في جلباب أبي»: «زدت 17 كيلو مخصوص عشان فاطمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قديمة للفنانة عبلة كامل في التسعينات خلال حوارها بإحدى اللقاءات مع الكاتب الصحفي عماد الدين أديب على شاشة التليفزيون، وتحديدا بعد عرض مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

وظهرت الفنانة عبلة كامل، بشكل عفوي وتلقائي ويبدو عليها الخجل بشكل واضح، وتحدثت عن بعض كواليس العمل بمسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وكذلك عن تفاصيل في مظهرها الخارجي، إذ سألها الكاتب الصحفي، عن سبب عدم وضعها المكياج لترد عليه بأنها وضعت أحمر الشفاه ولكن ربما جرى إزالته خلال تناوله مشروب الينسون.

وعندما سألها عماد الدين، عن سبب عدم ارتدائها فستان سواريه مثل باقي الممثلات، ردت بكل عفوية بأنها ترتدي الملابس التي تشعر أنها تشبهها.

بداية عبلة كامل في التمثيل

وعن بدايتها في التمثيل، حكت أنها بدأت منذ دراستها في الجامعة وعندما طلب منها أصدقائها بقول كلمتين على خشبة المسرح لرفض الآخرون بالظهور بمشهد يحتوي على كلمتين: «وتاني سنة ليا بقى شاركت في حاجة تانية وحصلت على ممثلة أولى جامعات ويوسف شاهين شافني في عرض وشاركت معاه».

عبلة كامل تتحدث عن كواليس مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

وتحدثت عبلة عن أنها لم تكن تتوقع رد فعل الناس من دورها: «مكونتش متوقعة النجاح بالشكل ده كان مفاجأة ومخضوضة ومش عارفة الأدوار اللي هتتعرض عليا بعد كده هتبقى بنفس المستوى ده».

وبالنسبة لكواليس العمل مع الفنان نور الشريف في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، كشفت عبلة كامل، أنه إنسان يتصف بالكرم في الفن: «عمره ما بخل عليا ولا على أي حد بالنصيحة، وبينصحنا بحب مش من باب أنا البطل وأنا الأستاذ»، كما ذكرت أنها زادت في الوزن 17 كيلو خصيصا من أجل دورها «فاطمة» ولتكون مناسبة له.

وردت على كيف وافقت بأداء دور أم لفتيات وهن من سنها في الحقيقة بأنها كانت تعاملهن بالفعل كأنهن بناتها: «وكنت بجيب كبدة ولبن لمنال سلامة في التصوير عشان كانت حامل في الحقيقة».

فيلم سارق الفرح

كما تحدثت عن دورها في فيلم «سارق الفرح»، إذ ردت على سؤال عماد الدين بأنها لم تخش أدائها دور فتاة الليل؟، بـ«أنا اتفقت مع داوود عبد السيد اعمله بإني أعمله دون مشاهد خارجة لأنها هي معروف أنها بتشتغل كده، مش لازم ومش ضروري نشوفها وهي بتمارس المهنة».