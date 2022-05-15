الناموس في الصيف «مش سايب حد».. اعرف سر انتشاره وطرق التخلص منه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إزعاج كبير وحك متكرر، يسببه الناموس هذه الفترة بشكل كبير، ما يجعل الناس يتساءلون عن السبب وراء انتشاره وكذلك كيفية التخلص منه بطريقة آمنة دون التعرض لمشاكل.

الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، شرح عبر «هن» أن سبب انتشار الناموس هذه الفترة هي نتيجة التذبذبات الجوية الكبيرة.

أسباب انتشار الناموس

ويقصد بالتذبذبات الجوية «الحرارة بليل مازلت مائلة للبرودة وبالنهار بتبقى حر، التذبذبات دي بتزود من عدد الأجيال والتعداد بتاع الحشرة وبتخلي عندها نهم للتغذية عشان كده أي حد بتلاقيه في وشه بتلطشه»، بحسب «فهيم».

وتابع أستاذ التغيرات المناخية أن شراسة الناموس، حسب وصفه، يعود إلى أن معظم المبيدات والمركبات التي تستخدم للقضاء على البعوض، عبر أجيال متعددة يحدث لها مثل مقاومة: « فبالتالي مبتأثرش فيه كتير».

كيفية التخلص من الناموس بشكل آمن

ويقدم الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية، الطرق السليمة والطبيعية للتخلص من الناموس بشكل آمن فيما يلي بالتفاصيل:

- الثوم يعد طارد قوي للبعوض والحشرات.

- عشبة الليمون غنية بزيت السترونيلا الطبيعي الطارد للبعوض، كما يمكن استخدامه من خلال استخراج عصارته ووضعها على البشرة.

- لا يحب البعوض رائحة زهرة القطيفة.

- يساعد إكليل الجبل في التخلص من الناموس.

- الزيوت العطرية يمكنها التخلص من الناموس مثل زيت النعناع، القرنفل، شجرة الشاي، والليمون، وطريقة استخدامها يكون من خلال وضع ملعقة من نوعين منهم على لتر ماء ثم رجها جيدا ورشها من أحل طرد البعوض.

نصائح القضاء على الناموس بطرق أخرى

- وضع سلك لجميع النوافذ بالمنزل حتى يمنع دخول الناموس، والتأكد من عدم احتواءه على أي ثقوب.

- يمكن شراء الأجهزة الكهربائية الصاعقة الخاصة بالقضاء على الناموس.

- يمكن استعمال الأجهزة التي يجرى وضعها في المنزل ويخرج منها روائح طبيعية.

- الحرص على أن تكون كل أنحاء المنزل جافة أي لا يوجد ماء بها.

- الحفاظ دائما على نظافة المنزل من القمامة لعدم تجمع الناموس حولها.