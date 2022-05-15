طبيبة نفسية تحذر من تصرف خاطىء عند الشعور بصعوبة النوم.. «هتسهر أكتر»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تحدثت الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي، عن اضطرابات النوم التي تحدث للإنسان عند الذهاب للراحة، موضحة أنها قد تحدث في أوله أو منتصفه أو آخره، وأشهرها عدم قدرة الشخص على النوم أو كذلك النوم المتقطع بشكل مستمر، أو الاستيقاظ قبل ساعات طويلة من موعد الاستيقاظ الرئيسي.

ما يعرف بشلل النوم

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن والإعلامية نهى عبد العزيز والإعلامية القديرة سناء منصور، أنه أحيانا ظهر ما يسمى بشلل النوم، ويحدث قبل الاستيقاظ، إذ يستيقظ الإنسان دون أي رغبة في ترك السرير ويظل في السرير ويصبح غير قادر على الاستيقاظ، وهذا يصيب المراهقين والشباب وسبب هذا الأمر القلق والتوتر، ولا يصيب من تخطوا سن الـ45 عاما.

ضرورة عدم اللجوء للعلاج في أسرع وقت

وأشارت أستاذ الطب النفسي، إلى أن الأشخاص عندما يصبح النوم عليهم مستعصيا يلجأون إلى الصيدلي ويسألونه عن علاج مما يجعل يوصف له حبة تساعد على النوم ولكن بعض الأشخاص كيمياء المخ الخاص بهم يؤدي إلى زيادة السهر عندهم وليس النوم ويظهر الأرق عليه لفترة طويلة، لافتة إلى أنه لا يجب اللجوء إلى المنومات إلا بعد فترة طويلة من عدم القدرة على النوم وليس من أول فترة.

انتشار الأرق بين البالغين

ويضر الأرق بالصحة العامة وجودة الأداء في العمل والحياة، ولكن يحتاج كل شخص لعدد معين من ساعات النوم، فغالبا ما يحتاج الأشخاص البالغين إلى 8 ساعات نوم، ويعاني أكثر من ثُلث البالغين يعانون من الأرق في فترة معينة، و10% - 15% يشكون من اضطرابات النوم طويلة المدى المزمنة.