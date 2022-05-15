سيلان الفم عند الكبار أثناء النوم.. أسباب ونصائح لتجنب ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعاني العديد من سيلان اللعاب، وغالبًا ما تكون عند الأطفال بسبب نمو الأسنان وغيرها، ولكنها تسبب إحراجا كبيرا للكبار، حيث يمكن أن تكون الأسباب مختلفة، والتخلص من الإحراج يمكن اتباع عدة نصائح للتخلص منها.

نستعرض أسباب سيلان الفم عند الكبار ونصائح للتخلص منها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

أسباب سيلان اللعاب عند الكبار

يمكن أن تتسبب العدوى والحالات العصبية وغيرها من المشكلات في سيلان اللعاب لدى الأشخاص، حتى عندما يكون مستيقظًا، كما لاحظت مراجعة في عام 2015 أن سيلان اللعاب المفرط شائع بين الأشخاص الذين يعانون من:

تاريخ من إصابات الدماغ الرضحية

تاريخ من السكتات الدماغية

التصلب الجانبي الضموري

مرض الشلل الرعاش

الوهن العضلي الوبيل

يمكن أن تؤثر الاضطرابات العصبية على الأعصاب والعضلات التي تتحكم في البلع، قد يواجه الأشخاص المصابون بالشلل، صعوبة في التحكم في العضلات المحيطة بالفم، مما قد يؤدي إلى سيلان اللعاب.

تشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى سيلان اللعاب ما يلي:

التهاب لسان المزمار: تسبب هذه العدوى تورم لسان المزمار، وهو صفيحة من الغضروف في مؤخرة الحلق تساعد الشخص على البلع.

شلل الوجه النصفي : تسبب هذه الحالة ضعفًا خفيفًا إلى شديدًا في العضلات على جانب واحد من الوجه.

متلازمة غيلان باريه : هذا الاضطراب المناعي الذاتي يضر بالأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

نصائح لوقف سيلان اللعاب عند الكبار

تغيير وضعيات النوم

عادة ما يسيل اللعاب عند الأشخاص أثناء النوم، لذا يكون من الجيد تغير وضعية النوم للمساعدة في تقليل سيلان اللعاب، من خلال النوم على الظهر، بدلًا من الجنب أو البطن الذي يساعد تسرب اللعاب من الفم.

يعالج مشاكل الحساسية والجيوب الأنفية

يمكن أن تؤدي التهابات الجيوب الأنفية والحساسية إلى زيادة إفراز اللعاب وانسداد الأنف، حيث يؤدي انسداد الأنف إلى تنفس الشخص عن طريق الفم، مما يسهل تسرب اللعاب.

تلقي بعض الأدوية

قد يوصي الطبيب بدواء للقضاء على سيلان اللعاب، خاصة في المرضى الذين يعانون من حالات عصبية، ومنها السكوبولامين، المعروف أيضًا باسم هيوسين، يعترض النبضات العصبية قبل أن تصل إلى الغدد اللعابية، غالبًا ما يتم إعطاء هذا الدواء على شكل رقعة توضع خلف الأذن، حيث تطلق اللصقة الدواء باستمرار، وعادة ما تستمر الرقعة الواحدة لمدة 72 ساعة، يجب العلم أن يتم تلقي الأدوية تحت إشراف طبيب.

استخدم جهازًا عن طريق الفم

الجهاز الفموي هو جهاز يوضع في الفم للمساعدة على البلع، حيث يساعد الجهاز في تحديد موضع اللسان وإغلاق الشفاه، مع العلم أن عندما يكون الشخص أكثر قدرة على البلع، فمن المرجح أن يسيل لعابه أقل.

عملية جراحية

يعتبر التدخل الجراحي من الحلول الأخيرة، ولا تستخدم عادةً إلا عندما تتسبب حالة عصبية أساسية في سيلان اللعاب الشديد، وقد يوصى باستخدام طريقة جراحية للأشخاص الذين يعانون من سيلان اللعاب المستمر والغزير بعد فشل العلاجات الأخرى، مع العلم قد تشمل الطرق إزالة الغدد اللعابية تحت اللسان أو تحت الفك السفلي.

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