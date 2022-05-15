إكسسوارات مطلية بالذهب.. عيار 18 بأقل الأسعار (تبدأ بـ 81 جنيها)

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

إذا كنتي من محبي اللون الذهبي والإكسسوارات المطعمة والمطلية ذهب، إليك مجموعة من أفضل الأشكال والخامات وبأسعار أقل من 100 جنيه على أمازون.

- سوار مطلي ذهب

سوار ستانلس ستيل بحلقة ميلانو مغناطيسية خاص بساعة اي واتش الذكية 42 ملم/44 ملم - ذهبي



- طقم أساور

طقم أساور مكون من 4 قطع، بتصميم بوهيمي عصري للنساء والفتيات، مناسب للتقديم كهدية، باللون الذهبي والفضي من فيكسميميور من 4 قطع بتصميمات مختلفة

- قلادة مطلية ذهب

قلادة مطلية ذهب، بناك كيوبان بشكل جنزير مُكتّل من ايميمير - اكسسوارات الهيب هوب للنساء

- سوار مطلي ذهب

سوار هيب هوب للرجال والنساء، سوار حلقات متصلة ستانلس استيل مزين بأحجار راين شفافة ومطلي بالذهب عيار 18 قيراط، (ذهبي)



- أقراط مطلية ذهب

أقراط أذن كبيرة وكلاسيكية وشبابية بشكل حلقة مطلية بالذهب والفضة مقاس 80 ملم مجوهرات واكسسوارات للنساء



قلاده طلاء ذهب

قلاده طلاء ذهب عيار 18 عليها اسم الله على شكل المصحف

