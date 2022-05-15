محمد اسماعيل - القاهرة - بإطلالة جريئة.. روبي تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت - نور جمال

نشرت الفنانة روبي عدة صور لها على موقع التواصل الاجتماعي، على حسابها الخاص "إنستجرام"، وظهرت متألقة بإطلالة ربيعية جريئة.

وأطلت مرتدية فستان ميدي متعدد الألوان المبهجة، بفتحة حرف الـV جريئة من عند الصدر، يتميز استايله بالدرابيه من الأسفل.

واعتمدت مكياجاً قوياً يتماشي مع الإطلالة، واختارت أن يكون شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على إطلالتها كالأتي: "سكر"، "خدي قلبي"، "يا حلاوتك"، "هي أزاي حلوة كدة".