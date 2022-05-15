7 علامات تدل على الإصابة بمرض الكبد.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكبد هو أكبر عضو داخلي في الجسم ويؤدي مجموعة واسعة من الوظائف المهمة للحفاظ على صحة الإنسان.

ويقوم الكبد بتصفية السموم من الدم، وينتج العصارة الصفراوية التي تساعد في الهضم وانتاج البروتينات واستقلاب الأحماض الأمينية وتخزين بعض الفيتامينات والمعادن للجسم.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم ما يشعر به مرضى الكبد، وفق ما أورد موقع "eatthis".

ما أسباب الإصابة بأمراض الكبد؟

السموم، تتسبب الأدوية أو السموم أو الإفراط في تناول الكحوليات في الإصابة بأمراض الكبد الدهنية وتليف الكبد والعديد من الحالات الأخرى.

2. العدوى الفيروسية، وتشمل تناول أو شرب أطعمة ملوثة أو التهاب الكبد أ أو تعاطي المخدرات أو التهاب الكبد B أو التعرض للدم الملوث عن طريق الإبر المشتركة وعمليات نقل الدم الملوثة.

3. مرض المناعة الذاتية، ويصبح جسمك في هذه الحالة يهاجم الكبد، ويؤدي التهاب الكبد المناعي الذاتي إلى اضطرابات أخرى وحتى فشل الكبد.

4.التهاب الأقنية الصفراوية الأولى.

5. مشاكل الكبد الوراثية.

6. داء ترسب الأصبغة الدموية.

7. فرط أوكسالات البول.

8. السرطان، ويأتي يأتي من منطقة مختلفة مثل الرئة أو القولون أو الثدي وينتشر إلى الكبد، ويكون السرطان الذي يبدأ في الكبد بسبب التهاب الكبد أو الإفراط في الشرب.

ما هي العلامات الرئيسية لأمراض الكبد؟

آلام البطن في الجانب الأيمن.

الكدمات بسهولة.

تغير لون البول أو البراز بشكل ملحوظ.

التعب.

الغثيان أو القيء.

تورم في الذراعين أو الساقين.

اليرقان (اصفرار العينين).

ماذا تفعل إذا لاحظت هذه العلامات؟

بشكل عام، إذا كنت تعاني من أي تغيرات في جسمك، مثل التورم في البطن أو صعوبة التبول والكدمات بسهولة، فتساعد اختبارات الدم والبول وكذلك دراسات التصوير في تشخيص أمراض الكبد، ومن الأفضل أيضا استشارة الطبيب فورا إذا لاحظت هذه الأعراض.

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