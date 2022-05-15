5 أسباب تعرضك لـ "قرص الناموس" أكثر من غيرك.. كيف تتجنبها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هل الجميع عرضة للدغات الناموس أم أن هناك أناس أكثر عرضة من غيرهم؟

في السطور التالية تعرفوا معنا على أبرز الأسباب التي قد تجعلكم أكثر عرضة من غيركم للتعرض للدغات الناموس

- الأشخاص أصحاب فصيلة الدم O هم الأكثر تعرضا للدغات الناموس عن غيرهم.

- الأشخاص الذين لديهم أنواعا مختلفة من البتكريا يكونون أقل عرضة للدغ الناموس من غيرهم.

- ينجذب الناموس نحو الأشخاص الذين يشربون الخمور والكحوليات أكثر من غيرهم.

- الناموس الحامل لمرض الملاريا ينجذب إلى النساء الحوامل ضعف ما ينجذب لغيرهن.

ممارسة التمارين الرياضية تجعل الأجسام تفرز بعض الأحماض في العرق والتي تجذب الناموس بشكل كبير، كما أن بعض الأشخاص تفرز أجسامهم روائح معينه خاصة عند التعرق تجذب الناموس والبعض الآخر يفرز روائح تطرد الناموس.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا