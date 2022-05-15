احذر الأعراض قبل فوات الآوان.. اعرف المراحل المختلفة للفشل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفشل الكلوي هو حالة يتم تلف الكلى ولا يمكنها تصفية الدم بشكل صحيح، وعندما لا تتمكن الكلى من التخلص من النفايات والسوائل الزائدة من الجسم، ينقسم الفشل الكلوي إلى مراحل بناءً على مقدار فقدان وظائف الكلى، ويتم التعامل مع كل مرحلة من مراحل الفشل الكلوي بشكل مختلف، لذلك من الضروري معرفة متى يصل شخص ما إلى كل مرحلة من أجل تقديم علاج فعال.

وفي هذا الصدد، نكشف لكم المراحل المختلفة للفشل الكلوي، وفقاً لما ذكر موقع "webmd".

مراحل الفشل الكلوي:

- المرحلة الأولى: تلف خفيف في الكلى مع معدل الترشيح الكبيبي المقدر أعلى من 90 مللتر أو أكثر في الدقيقة.

- المرحلة الثانية: ضرر خفيف بمعدل 60 - 89 ملليلتر في الدقيقة.

- المرحلة 3 أ : ضرر متوسط ​​بمقدار 45 - 59 ملليمتر في الدقيقة.

- المرحلة 3 ب: ضرر متوسط ​​بمقدار 30 - 44 ملليلتر في الدقيقة.

- المرحلة الرابعة: ضرر شديد بمعدل 15 - 29 ملليمتر في الدقيقة.

- المرحلة الخامسة: الفشل الكلوي بأقل من 15 ملليمتر في الدقيقة، وهو المستوى الذي تتوقف عنده الكلى عن العمل.

ما هي أعراض الفشل الكلوي؟

لا تسبب المراحل المبكرة من مرض الكلى المزمن عادة أي أعراض لأن جسمك يمكن أن يتكيف مع الترشيح السفلي، وتشمل المراحل اللاحقة وتفاقم أعراض مرض الكلى المزمن ما يلي:

- تورم الكاحلين والقدمين.

- فقدان الوزن.

- ضعف الشهية.

- تشنجات العضلات.

- التعب.

- ضيق التنفس.

- مشاكل النوم.

- دم في البول.

- الصداع.

- ضعف الانتصاب.

- حكة الجلد.

- كثرة التبول، خاصة في الليل.

العلاج

لا يوجد علاج لـ CKD ، لكن العلاج يمكن أن يخفف الأعراض ويمنع تدهور المرض، عادة ما يتضمن علاج أمراض الكلى المزمنة علاج أي حالات كامنة واستخدام الأدوية لوقف تلف الكلى.

تشمل هذه العلاجات:

أدوية ضغط الدم.

أدوية خفض الكوليسترول.

أدوية السكري.

غسيل الكلى، وهو علاج يقوم ببعض أعمال الترشيح لكليتيك.

الزرع بعد الفشل الكلوي، وهي عملية جراحية لاستبدال الكلى بأعضاء متبرع بها.

هل هناك تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في علاج الفشل الكلوي؟

سيوصي الطبيب المختص بإجراء أيضًا تغييرات في نمط الحياة تساعدك في الحفاظ على صحتك والتحكم في بعض حالاتك الأخرى، يمكن أن تكون مثل:

- التوقف عن التدخين.

- اتباع نظام غذائي قليل الدسم والملح.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- خسارة الوزن والحفاظ على وزن صحي.

- شرب كميات أقل من الكحول.

- السيطرة على نسبة السكر في الدم، إذا كنت تعاني من مرض السكري.

تناول نظام غذائي منخفض البروتين أيضًا، إلى جانب تصفية الدم والفضلات.

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