حيل طبيعية لطرد الناموس والتخلص منه نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يزداد انتشار البعوض خلال فصل الصيف، ما قد يُفسد علينا الاستمتاع بقضاء أفضل الأوقات.

ولكن هناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد على طرد البعوض بعيدا، وذلك بحسب ما جاء في موقع "healtline".

-امنع البعوض من دخول منزلك

إذا كنت تريد منزلًا خالي من البعوض، فعليك أولاً التأكد من عدم دخوله إلى منزلك، لذلك تأكد دائما من غلق جميع الأبواب والنوافذ بإحكام.

-منع البعوض من التكاثر داخل المنزل

عليك التحقق من إذا كان هناك أي مكان داخل منزلك يمكن أن يتكاثر فيه البعوض.

حيث تكون المياه المتجمعة من مكيف الهواء أو الحديقة أرضًا خصبة له، إذا كان هناك مكان داخل المنزل مثل غرف التخزين أو الغرف العلوية للمطبخ، فقم بتنظيف تلك المناطق من وقت لآخر حيث من المحتمل أن يقوم البعوض بعمل عش هناك.

-نباتات طاردة للبعوض

طريقة سهلة للتخلص منه وهي الاحتفاظ بالنباتات الطاردة له، يمكن الاحتفاظ بهذه النباتات داخل غرفتك أو على مكتبك.

ومن أمثلتها، التولسي، وعشب الليمون، والسترونيلا (يفضل هذا النوع المناخات الباردة)، والنعناع، والنعناع البري.

- شريحة من الليمون والقرنفل

يكره البعوض رائحة القرنفل وأي شيء يحتوي على الحمضيات، لذلك اقطعي ليمونة إلى قطعتين وادفع القرنفل في كلا النصفين، واتركيها في المنزل.

-الثوم

إذا كنت لا ترغب في استخدام بخاخات البعوض المحملة بالمواد الكيميائية، فإن رذاذ الثوم هو الحل.

قم بفرم بضع فصوص من الثوم واغليها في الماء لبعض الوقت، وصب المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء المنزل للسيطرة عليه.

- الماء والصابون

يعمل الماء والصابون كطارد للبعوض في الأماكن المغلقة، حيث ينجذب البعوض إلى الماء.

ولكن تأكد من أن الطبق به صابون بما يكفي لتغطيته، ويمكنك استخدام صابون غسيل الأطباق أو المنظفات لهذا الغرض.

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