هبه الأباصيري تكشف تفاصيل حريق داخل شقتها: «اللي ييجي في الريش بقشيش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار نشوب حريق في منزل الإعلامية هبة الأباصيري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إعلانها ذلك عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، إذ يحاول البعض الاطمئنان عليها ومعرفة ما حدث بالتفاصيل.

تفاصيل حريق منزل الإعلامية هبة الأباصيري

وكشفت الإعلامية هبة الأباصيري في تصريح خاص لـ«الوطن» عن تفاصيل الحادث في منزلها كما طمأنت الجمهور عليها: «بشكركم جدا ربنا ستر وقدر ولطف، إحنا لاقينا فجأة حريق طالع من شباك المطبخ من بره لجوه».

وأضافت أنها لا تعلم السبب وراء الحريق حتى الآن: « مش عارفين سببها إيه لحد دلوقتي بس الحمد لله حصل خير وإحنا بخير واللي ييجي في الريش بقشيش وعايزة أطمن كل الناس وأنا بكرة راجعة على الهواء معاكم».

حريق منزل الإعلامية هبة الأباصيري

وسبق وكتبت الإعلامية هبة الأباصيري منذ ساعات عن تعرض منزلها لحريق، إذ كتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: « اتفاجئنا بمنظر حريق و نار طايرة ماسكة في شباك المطبخ والحائط من بره و مواسير المياه».

وتابعت الأباصيري: «لا في أثر لعقب سيجارة اترمي ولا في أي حد اصلا دخل المكان ده ولا في أي منفذ حتي لجيران يرموا في المكان ده أي حاجة ولا الجو حر نار للدرجة دي، والنار طالعة من جوة صندوق كرتون فيه خزين التوم، و دي أول مرة في حياتي أصلاً أخزن توم، الله يسامح الست اللي بتساعدني هي اللي أقنعتني أخزن توم».

برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

جدير بالذكر أن الإعلامية هبة الأباصيري، انضمت إلى فريق عمل برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المُذاع على قناة «سي بي سي»، قبل أيام، وشاركت في تقديم البرنامج، إلى جانب منى عبدالغني، وإيمان عز الدين.